中美貿談結束人民幣微跌陷觀望

2019-08-01 11:24 世界日報 北京1日電



中美談判結束人民幣微收跌 觀望情緒較濃 路透社 分享 facebook

路透報導，人民幣兌美元即期CNY=CFXS 7月31日微收跌，中間價則小升脫離三周低點。交易員稱，中美經貿高級別磋商快速結束且外交部措辭嚴厲，或表明談判取得進展的可能性較低，市場避險情緒有所升溫；美聯準會（FED）議息決議公布在即，市場觀望情緒濃重，人民幣料需更多訊息明確後才會選擇方向。

他們表示，市場此前對中美談判預期較低，此番結果並未引發太多波瀾；不過美聯準會降息節奏和步伐並不確定，短期離/在岸期權隱含波動率略反彈。預計8月人民幣匯率波動可能較7月上升，至於是升值還是貶值，以及幅度還需進一步觀察。

一外資行交易員表示，「貿易談判很快就結束了，在岸只是稍微動了動，之前感覺大家的期望已經很低，這麼看來實際上可能更低」。另一外資行交易員表示，市場本來就不看好中美此次磋商的結果。

建行金融市場部最新點評預計，8月份人民幣可能繼續低波動的特點，一是美指上行空間不大，二是中美貿易談判料難以出現突破性進展，三是中國經濟指標繼續疲弱，估計8月人民幣將維持在6.83-6.90區間波動。

瑞穗銀行則點評稱，川普的批評言論對上海正在進行的中美貿易談判產生一定影響。然而他對中國的批評並不是什麼新鮮事，因為市場本身對本輪談判的期望就很低。