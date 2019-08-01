低迷中見曙光…中國製造業PMI升 3個月首見

2019-08-01 11:25 世界日報 北京1日電



中國經濟在低迷中顯現曙光 製造業PMI升 三個月首見 中國新聞社 分享 facebook

中國國家統計局7月31日發布7月官方製造業採購經理人指數（PMI）為49.7，略高於市場預期，也高於6月的49.4，是自4月以來首次回升，但仍低於50榮枯線。顯示幾個月來一直處於低迷狀態的製造業終見曙光，服務業和建築業活動也繼續擴張，儘管增速略有放緩。

更重要的是，裁員（而非招聘）的工廠和服務公司的比例達到4月份以來的最低水平。製造業訂單和出口訂單均較上月出現了溫和下滑。上述這些都是令人欣喜的跡象，表明中國經濟放緩的情況正在減退，這得益於更寬鬆的貨幣政策與6月基礎設施投資帶來的財政刺激。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，7月PMI指數小幅提高，顯示經濟下行態勢趨緩。受市場需求變化拉動，生產經營活動出現恢復跡象，意味宏觀政策逆週期調節效果開始顯現。但PMI指數仍在榮枯線以下，經濟下行壓力仍然不容低估，回穩基礎仍需大力鞏固。

從分項指數來看，在構成製造業PMI的五個分類指數中，生產指數和供應商配送時間指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

國家統計局並公布，7月綜合PMI產出指數為53.1，比上月的53微升0.1個百分點；非製造業商務活動指數為53.7，比6月下滑0.5個百分點，但仍位於擴張區間。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，7月中國製造業領域行業景氣面有所擴大。在調查的21個行業中，12個行業的PMI位於擴張區間，比6月增加3個百分點，其中煙草、造紙印刷、醫藥、電氣機械器材、電腦通信電子設備等製造業位於51.0以上，行業呈現較快擴張。

趙慶河表示，製造業領域積極變化，還體現在企業發展預期穩中向好。7月企業生產經營活動預期指數為53.6，比6月上升0.2個百分點，減稅降費、定向降準等政策措施加快實施，進一步減輕企業負擔，對穩定企業信心發揮重要作用。

7月製造業PMI小幅上升，中國國內外需求有所改善，企業生產比較活躍。但有三點值得關注，一是中小企業發展態勢仍然顯弱，需要繼續落實對中小企業的扶持政策；二是裝備製造業PMI走勢較弱，低於製造業PMI整體水準0.5個百分點，也低於去年同期2.8個百分點。

三是企業成本壓力增加，效益承壓。7月部分製造業原材料價格上升，相關企業成本壓力加大，如農副食品加工業，受非洲豬瘟等因素的影響，肉類價格大幅上升，企業原材料支出明顯增加。

儘管如此，過多解讀一組單一的月度數據仍是有風險的。作為就業的重要來源，中小型企業依然步履維艱。另一方面，產出加快增長，但訂單正在下滑。只要這種失衡局面持續，中國就仍面臨再次陷入工業通縮的風險。工業通縮可能導致債務負擔沉重的工廠倒閉，引起債券市場出現嚴重問題。

服務業回落擴張放緩

中國新聞組／北京1日電

中國國家統計局7月31日同時公布7月中國非製造業（服務業）商務活動指數為53.7，比6月回落了0.5個百分點，位於50之上的擴張區間。

人民日報報導，分行業看，服務業商務活動指數為52.9，比6月回落0.5個百分點，服務業繼續保持增長，增速有所放緩。

從行業大類看，鐵路運輸業、航空運輸業、郵政業、電信廣播電視衛星傳輸服務、文化體育娛樂業等行業商務活動指數位於56.0及以上的較高景氣區間，行業表現較為活躍；房地產業商務活動指數低於臨界點，業務總量有所回落。建築業商務活動指數為58.2，比6月回落0.5個百分點，建築業擴張步伐有所放慢。

新訂單指數為50.4，比上月回落1.1個百分點，仍高於臨界點。

分行業看，服務業新訂單指數為49.7，比上月回落1.0個百分點；建築業新訂單指數為54.7，比上月回落1.3個百分點。

投入品價格指數為52.9，比上月上升了1.4個百分點，位於臨界點之上，表明非製造業企業用於經營活動的投入品價格總體水平漲幅擴大。

分行業看，服務業投入品價格指數為52.7，比6月上升1.6個百分點；建築業投入品價格指數為53.6，比6月回落0.3個百分點。

銷售價格指數為50.6，比6月上升了0.9個百分點，重回臨界點之上，表明非製造業銷售價格總體水平由降轉升。

分行業看，服務業銷售價格指數為50.5，比6月上升1.4個百分點；建築業銷售價格指數為51.1，比6月回落1.7個百分點。