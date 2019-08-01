人民幣中間價下調97點

2019-08-01 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



人民幣兌美元中間價報6.8938，較上日報6.8841，下調97點或0.14%，創6月18日以來最弱。

中間價較上日下午4時30分收市6.8855，低83點；較上日晚上11時30分夜盤收市6.884，低98點。

人民銀行連續第8日暫停逆回購。

人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日仍不開展逆回購操作。據此計算，公開市場單日既無資金投放亦無回籠。