官媒：炒房 此路不通

2019-08-01 01:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



中共中央政治局會議日前定調不將房地產作為短期刺激經濟的手段，人民日報評論稱，在大陸經濟下行壓力加大的背景中，傳遞出鮮明信號：「炒房，此路不通，炒房客早該涼涼（指毫無希望）」。

人民日報評論稱，無論重申「房住不炒」，還是首提不將房地產作為短期刺激經濟的手段，在大陸經濟下行壓力加大的背景中，尤顯可貴。而那些圖謀撕開調控口子的機構，也別幻想靠房地產刺激經濟！

在去年底政治局會議不提房地產後，今年4月19日與7月30日，連續兩次政治局會議重申「房住不炒」，同時直指「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」。44字定調房地產市場。

華泰宏觀李超團隊分析，「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」，並將其作為落實房地產長效管理機制的重要任務之一，意味著在經濟出現一定下行壓力下，政府靠房地產拉動經濟的情況也較難出現。今年第2季，一些地區房地產市場出現回暖，土地拍賣溢價率較高，隨後，關於房地產企業的非標、信託融資有所收緊，也驗證這一政策方向。房市短期不會放鬆一二線政策。

中原地產首席分析師張大偉認為，7月房地產各種收緊政策繼續頻繁頒布，地方的限售加碼，亂象整頓。房地產調控已超過40次，繼續維持高位。