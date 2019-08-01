萬科商辦當公寓賣 挨轟

2019-08-01 01:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



萬科置業將辦公室包裝成公寓出售，因商辦不能落戶取得學籍，買家怒而投訴。 本報系資料庫 分享 facebook 大陸房地產龍頭萬科面臨信譽危機，廣東省佛山市萬科置業有限公司將辦公室包裝成公寓出售，有5,800多名買家，均購買逾人民幣百萬元，但因商辦不能落戶取得附近學區的學籍，買家怒而維權投訴。

央視財經《經濟半小時》踢爆，萬科金域中央建案，地理位置優越。由於公寓的購買不受佛山市限購政策影響，再加上萬科公司的品牌影響力，購房者爭相搶購大。未料，卻爆出廣告不實。央視評論怒轟稱，「掛羊頭賣狗肉」的事，早晚都要穿幫，在法律法規面前，再大的店，也不能欺客！

回顧事件，當初萬科金域中央建案的銷售人員稱，購入後可以辦理居住證，以後落戶、孩子們上學都不用愁。公寓內臥室、廚房、浴室、客廳、陽台等一應俱全。然而，今年6月，住戶到住建局辦理不動產證時發現，自家房屋的用途竟然顯示為「辦公房」，無法辦理居住證，也意味著孩子上學等一系列問題都無法解決。

專家表示，登記為辦公用途的房屋，禁止有居住用途，若已把辦公用途改為居住用途，未經規畫的，屬於違建。

業主們發現購買的房子成為辦公用房後，與萬科前後共協商五、六次，仍未達共識，怒而投訴維權。萬科金域中央建案的購房合約第三條明確寫著商品房用途為「辦公」，但第18條卻寫著房屋僅以「公寓式辦公」使用。

大陸消費者協會律師團團長邱寶昌指出，這有兩種責任，第一，由於虛假廣告，給消費者造成損失，要承擔民事責任，可以去退房，補償消費者損失。如果有欺詐的話，可以承擔一倍或三倍的賠償。第二，違反了房地產廣告發布的暫行規定，應該受到行政處罰。

萬科近年來屢次發生虛假宣傳、建案質量等安全問題。在重慶，金域華庭、御瀾道等建案也正因裝修質量、虛假宣傳等問題被投訴。