郭台銘投資 廣州超視堺面板投產

廣州超視堺面板廠點亮首片65吋產品。 網路照片 分享 facebook 鴻海創辦人郭台銘個人持有SIO（超視堺國際）投資SDP（日本堺顯示器株式會社）轉投資成立的廣州超視堺第10.5代全生態產業園生產線昨（31）日正式點亮第一片面板，預計9月底正式量產，將助攻群創衝刺超大尺寸電視整機市場。

超視堺發布新聞稿提到，第10.5代全生態產業園產線首片65吋產品點燈儀式昨天在偏貼工廠舉行。

鴻海集團積極衝刺大小尺寸面板，夏普有意將堺顯示器（SDP）子公司化以加強掌控度，位於中國大陸廣州超視堺、美國威州廠的建廠作業也都按部就班持續進行。群創更是誓言，要在這波面板產業淘汰賽中勝出。

超視堺董事長羅政浩表示，今年2月14日園區首台核心設備8K高精密曝光機，已進駐陣列工廠。經過168天的日夜奮戰，首片高分辨率65吋顯示屏在昨正式點亮，這意味著廣州平板顯示產業將進入新的發展階段。

總廠長朱啟寶說，接下來，超視堺會用業界最快的速度進行產能爬坡和良率提升，也將勢必創造業界良率最佳水準，這會是一個巨大的挑戰。

超視堺10.5代全生態產業園是由SDP轉投資成立，SDP在經營過程積累了豐富的技術經驗，具有強大的技術實力、產線運營實力及研發能力。

超視堺10.5代顯示器全生態產業園區項目投資達610億元，是廣州單筆投資總額最大的先進製造業項目。

項目於2017年3月奠基，2018年6月主體廠房封頂，預計將於2019年9月底量產。

設計產能為每月9萬片玻璃基板（玻璃基板尺寸為3370mm×2940mm），定位於超高清超大尺寸顯示等產品，主要生產65吋和75吋產品。群創今年電視整機出貨量挑戰600萬台，盼從全球排名第15大，進入前10大，與排名第8的鴻海併肩，成為集團面板廠的主要出海口。