陸消費者 應付意外支出能力不足

2019-08-01 02:08 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸央行（中國人民銀行）31日發布「2019年消費者金融素養調查簡要報告」指出，從消費者行為看，整體上中國大陸消費者在金融行為上有待加強。

中新社報導，該報告從消費者態度、行為、知識和技能等多角度綜合定性分析中國大陸消費者的金融素養情況。報告認為，從消費者行為看，整體上中國大陸消費者在金融行為上有待加強。在閱讀合同條款、為小孩上學儲蓄、使用ATM時的密碼保護行為方面有較好的表現；但是，在家庭開支的規劃和執行、對賬單的理解、信用卡還款方面的行為需要進一步加強，在應對意外開支方面普遍存在不足。

當詢問消費者「如果下個月有一筆約等於三個月收入的意外支出，是否能全額支付這筆費用」時，調查結果僅有35.40%的消費者選擇了「完全可以」，有39.76%的消費者選擇了「或許可以」，有19.11%的消費者選擇了「可能拿不出」，有5.72%的消費者選擇了「肯定拿不出」。

這是大陸央行第二次發布該報告。結果顯示，與2017年首次發布報告時相比，中國大陸消費者金融素養整體上稍有提升。教育、收入、地域、年齡和職業五個因素與消費者金融素養得分顯著相關。

此外報告顯示，中國大陸消費者對謹慎維護信用的態度有所提升。詢問消費者對信用的態度時，88%的消費者同意「信用是一輩子的記錄，不應過度擴張信用，應謹慎維護的觀點。與2017年相比，持積極信用態度的比例增加了1.26%。