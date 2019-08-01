餐飲業 逾半計畫展店

2019-08-01 02:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



美團研究院最新公布的調查報告顯示，儘管近80%餐飲商戶認為當前中國大陸餐飲行業競爭激烈，仍有過半數經營者計畫進一步擴張門店。

中新社報導，這份「2019中國餐飲商戶發展報告」稱，接受問卷調查的近1.6萬名餐飲商戶中，77.1%認為所在品類的競爭「比較激烈」或「非常激烈」。餐飲商戶主要痛點包括原材料價格上漲，房租高，服務員難招難留、費用高，對互聯網餐飲服務利用不够等。

此外，隨著年輕一代消費者消費偏好逐漸發生變化，餐飲商戶招攬顧客特別是年輕顧客正面臨挑戰。

據報告，儘管面臨種種困難，對未來發展沒信心的受訪餐飲商戶不到20%，仍有55.5%的商戶經營者有擴張計畫，其中計畫擴張1-2家店的比例達44.9%。這與中國人在「吃」上愈來愈捨得花錢有關。

據官方數據，2018年中國大陸餐飲收入首次超過4兆元人民幣，同比增長9.5%，餐飲收入占中國大陸社會消費品零售總額的比重升至11.2%。

報告顯示，網路餐飲服務平台顯著改善大陸餐飲商戶的經營狀況，57.6%受訪商戶認為這些平台幫助自己拓展經營渠道，44%商戶認為經營業績因網路平台有所提升。但目前大多數餐飲商戶的數字化水平不高，與網路結合不够緊密，制約自身發展。今後，應積極引導商戶和網路餐飲服務平台融合發展。

報告還建議，為推動餐飲行業健康發展，應形成較為完備的行業規範和標準體系，支持餐飲商戶提升品牌形象和市場競爭力，根據需求變化及時創新菜品和菜單。