浦東「一業一證」 陸首批試點

2019-08-01 02:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海市浦東新區31日頒發首批行業「綜合許可證」。據此間官方表示，此舉是浦東在中國大陸率先試點「一業一證」，推進行業准入審批改革。

中新社報導，「一業一證」改革即是把過去一個行業多個審批事項整合為一張許可證。不僅破解企業曾經「准入不准營」的難題，辦證的速度與便利度均可大幅提升。

2015年起，浦東新區在中國大陸率先開展「證照分離」改革試點，成效明顯並在中國大陸複製推廣。浦東官方表示，當下的「一業一證」改革是「證照分離」改革的深化和延續，目標是要從「以部門為中心」的單個事項改革，轉向「以企業為中心」辦成「一件事」的業務流程革命性再造。

「以開一家便利店為例，過去企業取得營業執照外，還要獲得5張許可證，包括食品安全許可、煙草專賣許可、醫藥器械銷售許可等。」據上海浦東新區企業服務中心主任蔣紅軍表示，「一業一證」改革後，企業在浦東開辦便利店，僅需辦理一張綜合行業許可證便可開展市場運營。辦證時間從95個工作日減至5個工作日。

此舉也讓企業從重覆地「填表交表」中解放出來。以開設便利店為例，蔣紅軍表示，過去需要填寫9張表格，現在僅需1張；需要填寫的313項填表要素亦縮減為98項；需要準備的材料也從53份減少至10份。

據浦東官方表示，「一業一證」改革目前在便利店、體育健身場館、賓館、飯店、小餐飲、現製現售小商舖、烘培店/麵包房、咖啡店/茶館、酒吧、藥店10個行業內試行。

當天，魯能JW萬豪侯爵酒店、一兆韋德、蘇寧小店的代表獲發中國大陸首批「行業綜合許可證」，成為「一業一證」改革的嚐鮮者。

「過去建設這樣一家酒店，需要拿到消防、公安、衛生、食品等十幾個行業許可證，常規辦證時間需要2至3個月。」魯能集團上海分公司執行董事、總經理孫明峰接受採訪時表示，如今辦證時間壓縮到2周內，「原計畫9月20日開業新酒店，現在提前到8月8日」。