東協 成大陸第二大貿易夥伴

2019-08-01 02:08 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸商務部部長助理李成鋼31日在北京稱，東盟（東協）已成為中國大陸第二大貿易夥伴，也是中國大陸企業對外投資的重點地區。

中新社報導，李成鋼在日當天舉行的新聞發布會上稱，中國大陸與東盟雙邊貿易額持續增長，今年上半年中國大陸與東盟進出口貿易額已達2918.5億美元，同比增長4.2%。東盟已超過美國，成為中國大陸第二大貿易夥伴。

投資方面，東盟也成為中國大陸企業對外投資的重點地區。據官方數據，截至2018年底，中國大陸和東盟雙向累計投資額達2057.1億美元，雙向投資存量15年間增長22倍。

李成鋼表示，中方不追求貿易順差，願意從東盟國家進口更多商品。今後，中國大陸將繼續實施好「中國—東盟自貿區」系列協議和升級議定書，促進貿易和投資增長，加大自貿區經濟、技術合作力度，提高貿易投資便利化水平。

他稱，中方將加強與東盟國家經濟發展戰略對接、規劃對接、產業對接，繼續支持大陸企業與東盟各國建立高質量經貿合作區，增強輻射帶動作用。中方將推動一批綜合效益好、帶動作用大的重大項目在東盟國家落地生根，幫助東盟國家提升互聯互通水平。 作為加強中國與東盟經貿合作的舉措之一，第16屆「中國—東盟博覽會」將於今年9月20日至23日在廣西南寧舉辦。

本屆東博會將聚焦國際陸海貿易新通道建設，助推面向東盟的金融開放門戶建設，服務「中國—東盟信息港」建設，全面對接粵港澳大灣區建設，擴大展區規模、優化展區內容、舉辦系列會議論壇，為企業做好貿易配對、投資撮合、產業對接等服務。