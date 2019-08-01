長租公寓 陸青年新寵

2019-08-01 02:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



盛夏七月，很多大陸大學畢業生還未開始工作，就已在為租房而四處奔波。58同城與安居客共同發布的「2019高校畢業生就業居行報告」顯示，約七成2019屆畢業生選擇租房居住。2019年大學生畢業人數比去年增長約14萬人，租房的需求量仍在高位運行。

東方證券此前的研究報告顯示，中國大陸住房租賃人口預計為1.9億人，市場規模已超兆元人民幣。新華社報導，當下愈來愈多的畢業生選擇長租公寓。有調查顯示，在租房模式喜好上，長租已成為城市租住青年的「新寵」，六成的人表示更傾向於通過長租平台來租房。「房子定不下來，根本沒辦法安心開展工作呀！」即將到天津工作的武漢大學畢業生王桐說。

萬科泊寓天津水西店，環境有點像酒店式公寓，但又多了幾分溫馨，價格也相對便宜。開業半年多來，入住率已達到90%以上。

業內人士認為，長租公寓能夠受到年輕人的歡迎，主要是契合青年群體的需求特點。對追求生活質量的青年群體來說，長租公寓居住的便利性是最重要的優勢之一。正在考慮合租的王桐表示，長租公寓設施齊全，可以拎包入住，幾乎什麼都有人管。

天津萬科泊寓營銷負責人楊術敏指出，集中式長租公寓相比相同位置的出租房租金偏高，但是能夠為租客們提供健身房、咖啡廳、娛樂設施等，並為年齡相近、工作類型相似的青年人搭建起交互平台，使他們既能擁有獨立的生活空間，又能享受便捷的社交生活。

在模式受到市場認可的同時，長租公寓的發展也在走向規範。今年5月，大陸國務院明確將住房租賃條例列入2019年立法工作計畫。

蛋殼公寓副總裁林甦認為，在「租購並舉」導向和市場需求刺激下，長租公寓興起激活住房租賃行業。使用價值的回歸、租售同權的預期，逐步轉變中國人住房購房傳統觀念。