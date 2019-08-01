廣州新設外商 上半年增14.1%

2019-08-01 02:08 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



廣州市政府發布信息稱，今年上半年，全市新設立外商直接投資企業1686家；合同外資128.12億美元，同比增長14.1%；實際使用外資41.37億美元，同比增長8.2%，利用外資增幅高於全國，先進製造業投資實現較快增長。

新華社報導，從投資行業來看，廣州製造業利用外資占比提高。1-6月，全市製造業新設外商投資企業55家，實際使用外資10.10億美元，占比24.4%。

從規模來看，投資總額超過5000萬美元的項目65個，占全市合同外資近七成。實際投資超5000萬美元的有15個，占全市實際外資的近八成。

從投資來源地看，實際使用外資主要來源於香港。1-6月，直接來源於香港的實際使用外資為26.08億美元，同比增長2.5%。「一帶一路」沿線國家和地區在穗實際投資2.52億美元，同比增長38.3%。

自貿區、國家級經濟開發區成為利用外資的兩極。廣州市商務局外資管理處副處長周廣懷說：「今年1-6月，廣東自貿區南沙新區片區和三個國家級經開區實際使用外資合計28.60億美元，占全市比重達到69.1%。」

今年上半年，廣州抓住粵港澳大灣區發展機遇，通過舉辦廣州國際投資年會及參加達沃斯論壇、博鰲論壇和中國發展高層論壇2019年會等高端平台等途徑，開展靶向招商、上門招商，推介廣州投資環境，挖掘招商線索，提升招商工作的前瞻性。