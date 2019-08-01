廣東社會融資 增1.45兆人民幣

2019-08-01 02:08 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國人民銀行廣州分行31日對外宣布，上半年，廣東社會融資規模增量1.45兆元（人民幣，下同），同比多增2803億元，占全大陸比重11%，其中六成新增貸款投向了民營企業。

數據顯示，上半年，廣東社會融資規模增量1.45兆元，同比多增2803億元，占全大陸比重11%。從融資結構看，受債券利率下降和財政政策實施力度加大影響，包括地方政府專項債、企業債券和股票融資在內的直接融資合計增加3128億元，同比多增960億元。

存貸款增量穩居全大陸首位。6月末，廣東本外幣各項貸款餘額15.88兆元，比年初增加1.27兆元，同比多增2315億元，占全大陸增量的1/8。各項存款餘額22.54兆元，比年初增加1.73兆元，同比多增1.05兆元，占全大陸增量的1/6。

從行業結構看，新增單位貸款集中投向基礎設施行業和製造業，為穩增長、穩投資、推動產業結構轉型升級發揮了重要作用。6月末，廣東基礎設施行業單位貸款餘額同比增長10.4%；製造業單位貸款餘額同比增長8.1%。

此外，中國人民銀行廣州分行還從出資金、拓渠道和搭平台三方面不斷深化民營和小微企業金融服務，緩解企業融資難融資貴問題。截至6月末，廣東民營企業貸款餘額（不含票據融資）4.29兆元，增速達15.2%；比年初增加4126億元，同比多增1054億元，占企業貸款增量比重達62.4%。

中國人民銀行廣州分行有關負責人表示，下一步，將持續推進「粵信融」平台和「中徵應收賬款融資服務平台」應用，支持金融機構進一步為民營和小微企業提供高效便捷融資服務。同時，落實好穩健貨幣政策，加強逆周期調節，發揮好貨幣政策工具結構導向作用，引導信貸資源進一步向民營和小微企業傾斜。