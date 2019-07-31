2張護身符… 華為上半年營收逆勢成長 年增23%

2019-07-31 13:43 世界日報 北京31日電



華為被美封殺為何業績逆勢增23%？全靠這2張護身符 中國新聞社 分享 facebook

華為30日舉行上半年業績發布會，華為2019年上半年營收逆勢成長至4013億元人民幣（約586億美元），年增23.2%，淨利潤率8.7%，收入超過去年全年的一半，上半年業績數據顯示並未受美國禁令影響。

華為董事長梁華在發布會表示，華為今年5月之前維持高速成長，被美國列入「實體清單」後帶來一些干擾，但整體影響是可控的，業績也仍然穩定成長，而且主力產品幾乎不受影響，這顯示「客戶是信任我們的」。他表示，供應商和合作夥伴給予很大支持，「沒有一天停止生產，沒有一天中斷對客戶發貨。」

不過梁華也指出，美國供應商在關鍵產品領域的供應，比如安卓系統等，還沒有恢復。他坦承禁令的確對海外手機銷售有影響，但華為不會因禁令而放棄海外市場，目前海外手機業務已經恢復到禁令前80%的水準，未來的手機合作是否能夠進行，取決於美國政府。

有分析指出，中國智慧手機銷售及5G電信合約，這兩道護身符是華為成長關鍵。路透報導，根據市場研究公司Canalys公布的數據顯示，華為第二季在中國智慧手機市場占有率的領先優勢繼續擴大，但海外的智慧手機銷售比去年同期微幅下滑。

強勁的中國智慧手機銷售及5G電信商的新合約，協助華為抵銷了美國供貨禁令的影響。目前華為在全球共達成50個5G合約，5G基站累計發貨15萬套，全球三分之二已發布5G商用網路由華為部署，計畫今年研發投入1200億元。

但梁華同時也表示，在美國的禁制下，華為5G業務正受到挑戰，包括美國、澳洲、紐西蘭以及日本的企業，已限制集團參與5G建設，繼而打擊相關收入。

梁華表示，華為下半年的業績可能面臨更大影響，但會繼續增長，公司將根據經業績進行人力資源調整。