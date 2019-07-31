7月大陸官方製造業PMI升至49.7 創3個月以來高點

2019-07-31 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸國家統計局今（31）日發布的7月官方製造業採購經理人指數(PMI)為49.7，略高於市場預期，也高於6月的49.4，是自4月以來首次回升，但仍位於榮枯線以下。

從分項指數來看，在構成製造業PMI的五個分類指數中，生產指數和供應商配送時間指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

國家統計局並公布，7月綜合PMI產出指數為53.1，比上月的53微升0.1個百分點；非製造業商務活動指數為53.7，比6月下滑0.5個百分點，但仍位於擴張區間。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，7月PMI指數小幅提高，顯示經濟下行態勢趨緩。受市場需求變化拉動，生產經營活動出現恢復跡象，意味宏觀政策逆週期調節效果開始顯現。但PMI指數仍在榮枯線以下，經濟下行壓力仍然不容低估，回穩基礎仍需大力鞏固。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，7月大陸製造業領域行業景氣面有所擴大。在調查的21個行業中，12個行業的PMI位於擴張區間，比6月增加3個百分點，其中煙草、造紙印刷、醫藥、電氣機械器材、電腦通信電子設備等製造業位於51.0以上，行業呈現較快擴張。

他進一步指出， 7月生產指數和新訂單指數為52.1和49.8，分別比6月回升0.8和0.2個百分點，均為4個月以來首度回升，尤其生產指數高於上半年均值0.7個百分點。企業採購意願有所增強，採購量指數重回擴張區間，為50.4。

趙慶河表示，製造業領域積極變化，還體現在企業發展預期穩中向好。7月企業生產經營活動預期指數為53.6，比6月上升0.2個百分點，減稅降費、定向降準等政策措施加快實施，進一步減輕企業負擔，對穩定企業信心發揮重要作用。

市場分析，總體來看，7月製造業PMI小幅上升，大陸國內外需求有所改善，企業生產比較活躍。但有三點值得關注，一是中小企業發展態勢仍然顯弱，需要繼續落實對中小企業的扶持政策；二是裝備製造業PMI走勢較弱，低於製造業PMI整體水準0.5個百分點，也低於去年同期2.8個百分點。