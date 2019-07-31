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中國8字訣穩下半年經濟 不以房地產作短期刺激手段

2019-07-31 11:33世界日報 綜合報導

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中共中央政治局30日召開會議指出，當前中國經濟發展面臨新的風險挑戰，經濟下行壓力加大；下半年經濟工作意義重大，增強憂患意識，堅持穩中求進總基調；圍繞「鞏固、增強、提升、暢通」八字方針。

中國以黨領政，中共中央政治局定調下半年經濟政策方向之後，才會交由國務院來執行。

新華網報導，會議審議《中國共產黨問責條例》和《關於19屆中央第三輪巡視情況的綜合報告》。中共中央總書記習近平主持會議。今年來面臨海內外風險挑戰明顯增多的複雜局面，適時實施宏觀政策逆周期調節，推動高質量發展。

會議稱，中國上半年經濟運行延續總體平穩、穩中有進的發展態勢，主要宏觀經濟指標保持在合理的區間，供給側結構性改革持續推進，改革開放繼續深化，就業比較充分，精準脫貧有序推進。

會議稱，下半年經濟工作意義重大，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持新發展理念、推動高質量發展，堅持推進改革開放，堅持宏觀政策要穩、社會政策要托底的總體思路，促進經濟持續健康發展。

同時，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。財政政策要加力提效，繼續落實落細減稅降費政策。貨幣政策要鬆緊適度，保持流動性合理充裕。

會議要求，緊緊圍繞「鞏固、增強、提升、暢通」八字方針，深化供給側結構性改革，提升產業基礎能力和產業鏈水平。深挖中國需求潛力，拓展擴大最終需求，有效啟動農村市場，多用改革辦法擴大消費；採取具體措施支持民營企業發展，建立長效機制解決拖欠帳款問題。加快「殭屍企業」出清。

針對經貿摩擦，會議稱，全面做好「六穩」工作；加大對外開放，加緊落實一系列重大開放措施。

推進金融供給側結構性改革，引導金融機構增加對製造業、民營企業的中長期融資，把握好風險處置節奏和力度。

科創板要堅守定位，落實好以信息披露為核心的註冊制，提高上市公司質量。

堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，落實房地產長效管理機制，不將房地產作為短期刺激經濟的手段。鞏固拓展脫貧成果。

實施好就業優先政策，做好高校畢業生、農民工、退役軍人等重點群體就業工作。

中共
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