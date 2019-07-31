中國造中大型太陽能無人機「墨子Ⅱ型」首飛成功

2019-07-31 11:34 世界日報 北京31日電



上海奧科賽飛機有限公司30日發布消息，歷時近兩年研發，擁有中國自主知識產權的中大型太陽能驅動「墨子Ⅱ型」長航時無人飛機，27日在浙江德清莫干山通航機場成功首飛。和I代相比，這款飛機的光電轉換效能、飛行時間等，都有了大幅提升，已接近商業化應用。目前，「墨子Ⅱ型」正和移動運營商、5G、蜂窩設備商等合作，布局低空數字化產業。

「墨子Ⅱ型」設計翼展達15米，採用4台電力驅動，太陽能電池供電，並裝有儲能電池，在6000到8000米高空飛行，可以完全利用光能轉換電能驅動，飛行過程中無任何廢氣排放。此次首飛主要測試飛機的空氣動力、太陽能轉換效率、整機結構、飛行穩定性、操縱系統等。經驗證，該飛機氣動效率高效。

和I代機型相比，「墨子Ⅱ型」的水平尾翼被移到機身下方，穩定性更強，可應對更複雜的空中環境；光能轉換電能的效率從I代的16%提升到了23%，天氣良好的情況下，一次可以留空作業12小時。

據報導，只要氣象條件允許，太陽能飛機在雲層之上以較低速度巡航，可以在日間飛行的時候，一邊飛行一邊充電。該飛機有望在搶險救災、偵察通訊等領域應用。

近兩年，上海臨港地區大力扶持通航企業發展。目前，臨港地區已獲批兩個高度300米的飛行空域和起降點，為該地區通航企業的試飛交付提供了有利條件。

據悉，「墨子Ⅱ型」太陽能飛機在完成後續性能測試後，將開放同5G蜂窩設備商、移動數據運營商合作，擴大長航時飛機的應用場景。