夜經濟活躍城市 南強北弱

2019-07-31 02:00 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



根據阿里巴巴的一份「夜經濟」報告顯示，餐飲、購物、觀影等夜間消費構成了中國消費的新增長點，也是城市活力的體現。

隨著夏季到來，夜間消費火爆。阿里巴巴29日發布的《阿里巴巴夜經濟報告》中，夜間到店消費呈現「南強北弱」趨勢，在全國夜間消費最活躍的10個城市中，南方城市佔9席，北方城市僅北京上榜。

不少消費者選擇外賣。口碑餓了麼數據顯示，6月以來，隨著夜宵外賣等需求的大增，餓了麼騎手隊伍日益壯大，許多三、四線城市夜間活躍騎手人數同比增長超60%。

據統計，21點之後，二線城市外賣餐飲消費增長最快。在外賣服務帶動下，城市半徑擴大，傳統的「非中心地帶」夜經濟彎道超車，市郊外賣消費增速超過中心城區。

夜經濟活躍的城市，外賣騎手的活躍度也更高。22點到23點，大理、重慶、杭州的大多數騎手仍在活躍跑單。23點到24點，貴陽、武漢和廣州近半數騎手仍在城市穿行。過了0點，深圳、廈門和佛山超三分之一的騎手仍在活躍送單。

夜間文化消費成為新的增長點。報告顯示，19點到21點是觀演高峰，最活躍的城市為文化基礎設施發達的北京、上海、天津、成都、杭州。年輕人鍾情夜場電影，夜間觀影最多的城市分別是廣州、上海、深圳、北京、杭州。

在購物方面，報告顯示，21點到22點是淘寶成交最高峰，夜間消費佔全天消費比例超過36%。菜鳥裹裹夜間寄件數據顯示，深圳、武漢、長沙成為夜間寄件需求最高的城市。 夜間消費也激活了深夜的商業活力。23點到24點，超過83%的口碑商戶還在營業；24點之後，仍在營業的口碑商戶比例超過60%。