迎進博會 上海實現超高供電

2019-07-31 02:00 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



距第二屆中國國際進口博覽會開幕不足百日。國網上海市電力公司表示，西虹橋商務區是作為進博會永久會址的國家會展中心（上海）所在地，今年已進一步實現「六個9」（即99.9999%以上）的超高供電可靠性。這一指標已經達到世界一流水準。

新華社報導，在國家會展中心（上海）附近的一座變電站內，深藍色的主控大屏上不同顏色的數據正實時閃動刷新。據國網上海電力的工作人員介紹，進博會保電核心區內主要電站、線路、保電對象、保電資源等關鍵信息和數據均能以可視化、場景化的方式呈現。而支撐這樣一套指揮系統高效運轉的，正是分布於西虹橋商務區的電力物聯網。

通過區域電網內分布的數量龐大的低壓智能感知傳感器、智能配變終端、設備狀態監測終端等「神經末梢」，電網運行的數據可以實時被採集掌握，繼而幫助保電指揮系統這個「神經中樞」即時掌握設備運行狀況和用電情況，有效實現對電網運行狀態的「全面感知」。

以電纜井蓋為例，表面看起來「平平無奇」，實則「內含乾坤」。進博會保電核心區共加裝了200餘只智能電纜井蓋，這些井蓋上的感知裝置可以實時採集井下環境信息，如氧氣、一氧化碳、甲烷、硫化物、液位、溫濕度等，幫助運維人員實時掌控電纜通道的環境信息，一旦出現異常可提前進行預警。