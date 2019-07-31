迎5G大會 北京推動基站建設

2019-07-31 02:00 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019年下半年，北京將持續推動5G基站規劃建設，打造智能網聯領域新的增長點，辦好首次世界5G大會。

中新社報導，今年下半年，北京將加強高精尖項目落地，加快建設新能源汽車、集成電路等領域重大產業項目，出台推進集成電路高質量發展意見，籌建國家集成電路技術創新中心，放大產業基金投資效果，增強產業發展後勁。

在5G產業方面，北京將研究制定支持5G研發產業化、創新平台、人才引進、知識產權保護政策包，持續推動5G基站規劃建設，打造智能網聯領域新的增長點，辦好首次世界5G大會。 同時，北京將實施加快應用場景建設工作方案，重點推動人工智能、區塊鏈、前沿材料等新技術新產品新模式應用，抓好首批10個科技創新應用場景建設，更好推動科技成果轉化和產業化。 2019年上半年，北京已提前完成退出一般製造業企業300家以上的年度任務，動態清理整治散亂汙企業111家，紓解提升市場和物流中心56個，農村煤改電任務開工建設3.2萬餘戶，完成造林綠化18.5萬畝，密雲水庫蓄水量達近20年最高。

在支持雄安新區建設方面，京雄城際北京段完成正線鋪軌，初步形成雄安新區中關村科技園空間布局及選址方案。下半年，北京將深入對接支持雄安新區建設，確保4所學校醫院在9月30日前實現開工，開通京雄城際北京段，開工建設京雄高速，編製雄安新區中關村科技園空間及產業規劃。

北京今年將新增學前教育學位3萬個，研究出台幼兒園質量督導評估辦法；深化醫藥衛生體制改革，平穩有序實施醫耗聯動綜合改革；全年新建鄉鎮養老照料中心20家、社區養老服務驛站150個，推動公辦養老機構連鎖化品牌化運營。