電商平台扎根農村 加速城鄉融合

2019-07-31 02:00 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



以「淘寶村」為代表的網絡電商正日益成為中國鄉村振興的重要支撐。 北京大學光華管理學院副院長周黎安表示，近10年，中國網絡電商平台下沉農村，為農村經濟發展打造了新的城鄉互動模式以及實現現代化的新路徑，加快了縮小城鄉差距的步伐。

中新社報導，近年來，隨著移動互聯網普及和農村基礎設施逐步完善，農村電子商務持續高速增長。阿里巴巴推出「淘寶村」，拼多多推出「多多農園」，都已成為農村轉變發展方式、優化產業結構、帶動創業就業、增加農民收入的一股重要動力。

據阿里巴巴集團副總裁、阿里研究院院長高紅冰介紹，截至上半年，中國淘寶村已經超過4000個；拼多多則宣布未來五年打造1000個「多多農園」，探索中國農業發展新路徑。

周黎安表示，網絡電商平台集互聯網、物流、信息化、現代支付、現代服務業為一體，當下數字經濟下沉至鄉村，已經和產業、農民、創新融在一起。他說，未來「淘寶村」發展到一定程度，人才和資金會回流農村，鄉村振興和城鄉融合便水到渠成。

清華大學華商研究中心副主任、教授劉鷹表示，電商平台下沉農村，讓數字經濟得以在鄉村扎根，進而真正在中國生芽，促進城鄉之間和區域之間的和諧共進，大國小農變成大國小商，數字經濟概念在中國逐漸清晰起來。

作為中國鄉村振興的重要力量，以「淘寶村」為代表的電商平台在支持返鄉創業、靈活就業、減貧脫貧等方面發揮著重要作用。

中國農業農村部信息中心發布的《2019全國縣域數字農業農村電子商務發展報告》顯示，過去一年832個國家級貧困縣電商市場規模達867.6億元（人民幣，下同）。目前位於國家級和省級貧困縣的淘寶村超過800個。

高紅冰介紹，截至2018年，中國的3202個淘寶村貢獻了超過2200億元的電商銷售額。大量農民通過電商平台進行創業，也帶來大量就業機會。

山東省惠民縣委書記殷梅英近日表示，惠民現有9個淘寶村，3600餘家活躍的淘寶網店，帶動了13萬人創業、就業，年交易額達到300億元。全縣139個省級貧困村全部建立了電商扶貧驛站，帶動2萬多名貧困人口穩定脫貧。