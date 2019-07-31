天然氣骨幹「最強心臟」 德陽問世

2019-07-31 01:57 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北－德陽報導



管線電機成功通過鑒定，圖為鑑定試驗現場。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook 大陸首台24MW級6000r/min管線壓縮機防爆無刷勵磁同步電動機鑑定會，近日在四川德陽市舉行；由東方電氣集團東方電機有限公司（東方電機）研製的這台設備，在20多位專家組成的行業鑑定委員會見證下，通過試驗。

管線壓縮機防爆無刷勵磁同步電動機，簡稱管線電機，廣泛應用於天然氣骨幹輸送，是大陸「西氣東輸」骨幹管道壓縮機驅動用主電動機。天然氣骨幹管道每隔150－170公里，需設置一座由2－4台壓縮機組組成的壓氣站，以保持管道高壓大流量輸送。管線電機可以隨電機功率及轉速的增加提升輸氣量，增大輸氣壓力。

與現有產品相比，東方電機研製的24MW級6000r/min管線壓縮機防爆無刷勵磁同步電動機，是目前行業技術最領先的大容量、高功率、高轉速管線電機，能夠在額定功率24兆瓦、額定轉速6000轉每分鐘下安全運行，也可在額定功率20兆瓦、額定轉速4800轉每分鐘下安全運行。它的出現，將有利於更長距離的天然氣輸送，減少壓氣站的建設及維護成本，大幅提升天然氣傳輸的效率和穩定性。

據了解，24MW級6000r/min管線壓縮機防爆無刷勵磁同步電動機具有很高的技術難度，過去僅有國外幾家公司具備技術能力，但並無樣機面世。東方電機先後組織了13個專業團隊，開展高功率密度定子結構與絕緣技術、超高轉速、超寬運行範圍軸承軸系結構等10餘項專題科研，歷時近6年持續攻堅，終於取得初步成果，實現了大陸在高轉速大容量變頻同步電機技術上的跨越與進步。