一鍵求援！長沙推二維碼門牌

2019-07-31 01:57 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



長沙市人民政府宣布，將全面推行二維碼標準地址門牌，實現信息化、智能化城市管理。

中新社報導，近年來，由於地址門牌設置不規範、信息技術含量低等原因，在一定程度上制約了長沙經濟社會的發展，給民眾造成諸多不便。如今在長沙，不少建築門牌上多了一個二維碼，民眾通過手機掃碼，可清晰地瞭解具體的地址信息。

「我要報警，我的小孩在那個玉蘭路走失了，不知道在哪個區……」這是長沙市公安局110指揮中心日常接警過程中碰到的一幕，許多外地民眾對長沙的區劃、行政管轄、路名、路牌號不瞭解，造成延誤警情、耽誤求援的情況。

長沙市公安局人口與出入境管理支隊支隊長劉輝表示，上述二維碼地址門牌統一了地址描述、數據標準，對所有地址及門牌進行核對、清理、更正、停用、新編，有效解決地址重、錯、漏、缺、損、無序等問題，做到規範編製、統一編碼、全面覆蓋。

他說，目前，長沙已經在街巷安裝完成了15萬塊二維碼門牌，預計到今年年底將完成近580萬塊二維碼標準地址門牌、單元牌、戶室牌、路燈桿牌及交通設施牌的安裝。民眾通過掃描二維碼門牌，可實現一鍵報警、位置導航等、公共設施報修等服務。 除了能實現精準定位外，二維碼門牌還加入名勝古跡、名人故址、名街古鎮的介紹，遊客可便捷地瞭解長沙的歷史文化。