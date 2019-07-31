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沒被打趴 華為上半年收入年增23.2%

2019-07-31 01:57聯合報 記者蔡敏姿／綜合報導

華為公司董事長梁華在會上表示，今年規劃在研發方面投入人民幣1,200億元。 圖／...
華為公司董事長梁華在會上表示，今年規劃在研發方面投入人民幣1,200億元。 圖／截自華為官網直播
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華為30日發布2019年上半年業績，收入人民幣4013億元，年增23.2%；淨利潤率8.7%。華為公司董事長梁華在會上表示，外部環境的困難，可能暫時會影響華為公司前進的節奏，但是不會改變華為前進的方向。同時，今年規劃在研發方面投入人民幣1200億元。

騰訊旗下新聞一線報導，梁華表示，相信在克服這些短暫的困難和挑戰之後，公司會迎來新一輪的發展。「華為會堅持公司的戰略方向不變，首先要活下來，對於這一點還是有信心的。」一方面要進行持續性的補洞措施，保證公司以後的生存，同時會繼續投資未來，在求生存中謀發展。

2019年上半年，華為電信業務收入人民幣1465億元，企業業務人民幣316億元，消費者業務人民幣2208億元。梁華表示，上半年是一個非常特殊的時期，但在此期間，公司沒有亂、業務運作平穩、組織穩定、管理有效，各項財務指標表現良好，穩健經營。

美國「實體清單」對華為的發展帶來一些干擾，但對公司的影響範圍、程度都是可控的，公司主力產品基本不受影響，客戶仍然相信華為。客戶的訂單、消費者的選擇，就是對華為的信任。

消費者業務方面，2019年上半年，華為智慧手機發貨量（含榮耀）達到1.18億台，年增24%。消費者業務的全場景業務布局也有進展，除手機外，平板、PC、可穿戴設備的發貨量也都健康、快速的增長；在全場景智慧生態能力建設上，也已經初具規模，如華為終端雲服務生態，全球註冊開發者已經超過80萬，匯聚全球5億用戶。

梁華指出，同時，要客觀地看到，5月之前，華為收入增長較快，「實體清單」後，因為存在市場慣性，也取得了增長。華為面臨的困難依然很大，需要投入非常大的人力物力進行版本切換、供應連續性管理、保障對全球客戶的交付等，這些都可能對華為未來的經營業績造成影響。正如那架「爛飛機」（任正非先前形容華為千瘡百孔），還需要繼續「補洞」，電信業務基本上「補」得差不多了，現在重點在消費者業務「補洞」，仍然要為「求生存」而奮鬥。

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