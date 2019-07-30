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京東拼購「求變」： 9月拿下微信一級入口

2019-07-30 17:14聯合報 記者林宸誼╱即時報導

作為京東當下的重點業務，基於社交的拼購業務是今年持續釋放調整資訊，京東方面30日對外公布，京東拼購即將在9月拿下微信獨家一級入口。

這代表從9月開始，用戶打開微信「發現」，點開「購物」圖示，將進入京東拼購業務，而在此之前，這個入口位置一直屬於京東商城。

第一財經日報報導，除了即將拿下原來屬於京東商城的微信一級入口位置，京東拼購所在的業務部在7月16日已經進行內部更名，從拼購更名為社交電商，並在7月25日宣布招商政策全面升級，將全面開放招商類目並減免平台使用費。

從8月起，京東拼購將在全國範圍啟動大規模招商會。

京東位於微信一級入口具體業務的變更之前已經有先兆。

今年京東第1季財報發布後，京東零售集團輪值CEO徐雷曾表示，拼購對於京東零售業務向低線城市下沉起到了非常好的作用，帶來了以前京東面對的主流市場以外的用戶，對於在以微信市場為代表的社交生態中發掘低線城市用戶和女性用戶的幫助非常大。

京東方面公布的數據是，618期間，透過京東拼購帶來的京東全站新用戶數年增率超過3倍，京東拼購3到6線城市下單用戶數年增106%。

5月21日的京東618全球品牌峰會上，徐雷還公開表示，在與騰訊開啟的新一輪合作中，京東將利用微信一級入口及微信市場的海量用戶等獨特資源，打造區別於京東現有場景和模式的全新平台。

徐雷強調，這將是京東深度挖掘微信市場、拓展三到六線城市用戶的重要手段。

京東2014年上市之初，騰訊曾大手筆的投資京東，並且對京東開放了包括微信在內的多個流量入口。而這一合作期限是5年，理論上在今年4月到期。

京東在今年5月10日發布的最新財報中表示，已與騰訊達成新一輪戰略合作，作為5月10日剛續簽的為期三年的戰略合作，京東這份於2019年5月27日起生效的合作協議，代表騰訊繼續在微信平台，為京東提供位置突出的一級和二級入口，為京東帶來流量支持。

京東方面提供的數據是，微信擁有10億級用戶的超級入口，為京東帶來眾多新用戶，目前京東有四分之一的新用戶來自微信。

京東總部外的吉祥物。圖／取自搜狐財經
京東總部外的吉祥物。圖／取自搜狐財經
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