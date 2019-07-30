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中鋼協：上半年粗鋼產量大幅增長9.9% 完全受內需拉動

2019-07-30 12:01聯合報 記者李仲維╱即時報導

中國鋼鐵工業協會（中鋼協）29日召開常務理事（擴大）會議。中鋼協會長高祥明表示，今年上半年大陸鋼鐵企業抓住市場機遇，加強內部管理，降低原燃料漲價影響，保持行業平穩運行態勢，成績來之不易。

澎湃新聞報導，高祥明指出，鋼鐵產量大幅增長。上半年大陸全國共生產生鐵、粗鋼和鋼材分別為4.04億噸、4.92億噸和5.87億噸，分別年增7.9%、9.9%和11.4%。按照粗鋼口徑計算，今年上半年大陸全國共增加粗鋼產量4,434萬噸，而鋼材淨出口折合粗鋼比去年同期減少7萬噸，增產量主要用於國內消費。

高祥明認為，可以說，今年鋼鐵產量的增長完全是受大陸國內市場需求拉動的。

其次，鋼材價格略有下降。上半年，中鋼協發布的中國鋼材價格指數基本在110點上下波動，平均價格指數109.48點，比去年同期下降3.6%。受市場因素影響，長強板弱的格局再次形成，上半年長材價格指數平均為115.74點，比去年同期下降1.5%；板材價格指數105.63點，比去年同期下降5.6%。

值得注意的是，進口鐵礦石大幅漲價。上半年大陸全國共進口鐵礦石5億噸，年減5.9%，金額432億美元，年增15.7%，如果以人民幣計，則年增22.6%。分月看，進口均價從1月的每噸74.18美元一路上漲至6月的每噸97.51美元。據中鋼協測算，礦價上漲，使噸鋼製造成本上升人民幣240元左右。

除此之外，鋼鐵企業效益大幅下滑。上半年中鋼協會員鋼鐵企業銷售收入為人民幣2.1兆元，年增10.9%；銷售成本1.9兆元，年增15.2%，成本增幅大於收入增幅；利潤總額為人民幣1,065億元，年減20.5%，其中主營業務利潤年減30.7%；銷售利潤率5.1%，年減2個百分點，低於大陸全國規模以上工業企業平均利潤率。

據中鋼協測算，礦價上漲，使噸鋼製造成本上升人民幣240元左右。新華社資料照片
據中鋼協測算，礦價上漲，使噸鋼製造成本上升人民幣240元左右。新華社資料照片
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