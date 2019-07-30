總量破百萬 陸車用充電樁 全球最多

2019-07-30 02:07 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國國家能源局發展規劃司司長李福龍日前表示，截至2019年6月底，中國累計建成充電樁100.2萬個。至此，中國已建成全球最大規模的電動汽車充電設施網絡。

中新社報導，李福龍日前在北京的2019年上半年中國能源形勢發布會時表示，電動汽車發展的背後是電能替代這一能源戰略的深入推進。電氣化水平是一個國家現代化的標誌，近年來，電力在中國終端能源消費中的比重不斷提高。2019年上半年，大陸全國累計完成電能替代量約980億千瓦時，佔全社會用電量的2.9%。

值得注意的是，在中國電能來源的結構也持續優化，非化石能源發電比重持續提升。李福龍說，截止到6月底，中國6000千瓦及以上發電裝機中，非化石能源裝機佔比達37.2%，比去年同期提高1.2個百分點；非化石能源發電量佔比27.3%，比去年同期提高2.1個百分點。

在非化石能源發電方面，他表示，上半年，海陽核電2號機組建成投產，山東榮成、福建漳州和廣東太平嶺核電項目核准開工。第一批風電、光伏發電平價上網項目公佈。上半年，全國棄風率4.7%，同比下降4個百分點；棄光率2.4%，同比下降1.2個百分點。

李福龍說，從整體來看，中國能源供給保障能力不斷提升。李福龍透露，上半年，全國原油產量9539萬噸，同比增長0.8%，扭轉了近三年下滑態勢；天然氣產量864.1億立方米，同比增長10.3%。全國累計新增電力裝機4074萬千瓦。其中，水電182萬千瓦，風電909萬千瓦，光伏發電1140萬千瓦，核電125萬千瓦，非化石能源發電裝機佔增量的58.4%。

在投資方面，上半年，中國油氣開採業投資同比增長34.1%，較去年同期加快31.3個百分點。可再生能源發電投資同比增長36.3%。李福龍表示，上半年，中國能源行業累計投資同比增長1.9%，佔全國固定投資比重從前2月的3.6%提高到4.5%。