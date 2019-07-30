漳州新法 台船維修優惠

2019-07-30 02:07 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



福建省漳州邊檢站29日披露，為進一步優化漳州市台灣船舶維修點運行管理，更好服務漳台兩地經貿發展，漳州日前出台《漳州市台灣船舶維修點誠信管理辦法(試行)》（以下簡稱《辦法》）。

中新社報導，漳州邊檢站相關負責人稱，該《辦法》從維修點管理、等級劃分、評分標準、誠信待遇等方面提出了19項具體舉措，為全省首個針對口岸台輪維修點實施的新型服務管理機制，其中誠信管理等級首次評審工作已於本月正式啟動。

根據《辦法》，漳州市台灣船舶維修點將按照綜合考評得分劃分為A-D四個等級，並享受相應的便利「誠信待遇」。其中，獲評A級的維修點在辦理各類邊檢手續時可享受24小時綠色通道，通過單一窗口與提交紙質材料等方式進行船舶入出境報檢；對船舶停泊點距離較遠或交通不便的，維修點還可提出申請，由邊檢站安排民警提前到位辦理邊檢手續。而被列入D級的維修點，將停止其辦理各類邊檢業務並予以全市通報。

自去年12月20日漳州邊檢站全面承接漳州口岸台灣船舶及船員出入境邊防檢查業務以來，該站與漳州市台港澳辦共同推動台輪管理和通關保障便利化，贏得了服務對象的贊譽。截至今年上半年，該站共辦理出入境台輪395艘次，人員2228人次，有效降低了船方及代理方報檢成本。