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北京瞭望／香港經濟陰謀論五部曲…

2019-07-29 01:32經濟日報 香港特派員 李春

星期天下午，社交媒體朋友圈熱傳一則短片，是有人搭高鐵經深圳進香港，穿過一節又一節車廂是空空蕩蕩，驚呼「天哪，完全沒有人」。

也就在這天下午，港府財政司長陳茂波發表網誌，說香港經濟動力自去年持續轉弱，經濟增長速度由去年首季約4.6%逐季拾級而下，至今年首季僅增長0.6%，是近十年來最差季度。

陳茂波沒有提到香港第2季的經濟數據，但說過去數月，外圍影響所及，香港出口疲弱，出口貨值已連跌八個月，跌幅由去年底不足1%，擴大到上月的9%；而旅遊及零售方面，訪港旅客人次在今年首五個月，平均每月升幅為15%，但6月份增幅已放緩到8.5%。而本地居民的消費意欲明顯減弱，香港零售銷售貨量跌幅由首季的1.6%，擴大到4至5月份的3.3%。而據生產力促進局的調查，中小企營商信心指數跌至三年來最低，反映營商信心進一步動搖。

香港因港府修訂逃犯條例引發的社會爭議，7月進入火熱狀態，但經濟開始一天比一天冷。還是在元朗白衣人事件前，香港零售管理協會便指大型遊行活動蔓延，若情況持續，則預測今年整體銷售額跌幅達雙位數，因此呼籲香港政府早日和平解決問題，使社會秩序重回正軌。

香港經濟受到衝擊，跟零售業一樣顯性化的，是香港三個貼地的行業，即旅遊業、飲食業、展覽業。旅遊業和飲食業天天有人出來叫苦，但香港長期引以為傲的展覽業是前所未有的心煩，連日有國際車展及電腦節活動宣布延期舉行，有展覽業界人士稱近四分一外商決定不到香港參展；香港展覽會議業協會相信，對香港「真正考驗」恐在秋季來臨。

香港的兩大市，樓市據說已開始動搖，有買家不惜損失百萬港元的訂金撻訂（意指取消合約）。香港股市則不大容易看懂，6月反送中浪潮中曾經狂跌，但7月衝擊立法會的次日香港股市居然開市狂升。而近期天下大亂，股市沒有大亂。有人說跟香港股市五窮六絕七翻身的規律有關，也有人說有來自北方的維穩力量。

從香港經濟聯想到中國經濟，很想知道中國經濟界如何判斷，香港經濟會否連累中國經濟。這才發現，北方學者絕大多數講政治，一類認定這是西方輸出的顏色革命，一類相信這是中國跟美國的第二戰場。

最後發現有位懂經濟的，有個經濟陰謀論的五部曲，那說的首先就是反送中恐慌，先引起香港股市動盪；第二步股市大規模做空，資本外逃，癱瘓股市，坐空套利；三是股市癱瘓誘發資本短缺，外資加速逃離，誘發中央政府救市，金融對戰；四是中央救市加深，大量資本逃離大陸，誘發人民幣大規模的貶值，中國金融癱瘓；五是中國金融出現問題，亞洲乃至世界金融經濟動盪，西方資本集團集中收割。

這陰謀論既離奇又現實，不過沒說到點子上。香港對中國經濟的重大影響，或者說中南海的重大關切，是不用陰謀也會震盪的另外兩點，一是人民幣，香港是全球最大的人民幣離岸中心，香港的人民幣池子太大太深。二是外資，香港是中國最大的外資來源地，最大有多大，七成上下。

香港港股人民幣

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