兩岸微流行／青島啤酒 百年國潮驚豔紐約

青島啤酒聯名推出的時裝，白色羊羔絨服裝上刺有品牌logo；左右手袖口分別刺有中國字「好」及數字「1903」。（文匯網） 分享 facebook

一年一度的青島啤酒節已開幕，每年都吸引人們到這個山東的海邊城市。今年，除了啤酒之外，青島啤酒這個百年品牌，在今年的紐約時裝周上，還化身「百年國潮」驚豔全場，創造新的流行趨勢和話題。

大陸青島啤酒一向是大陸著名的啤酒品牌，今年跨界，成為中國大陸首家潮流品牌集合店NPC亮相紐約時裝周，成為首家登陸紐約時裝周的大陸啤酒品牌，一場時尚的跨界國潮秀，讓現場觀眾備感意外、大呼過癮。

今年紐約時裝周中國日以「YOUTH MADE CHINA」為主題，挑選中國當代青年文化代表性品牌登上紐約時裝周，向世界重新呈現著敢想敢為的本土青年時尚、潮流文化。青島啤酒跨界聯合時裝周打造時下最能打動年輕人的潮服和周邊潮品，向世界展示有116年歷史的「百年潮牌」。

青島啤酒邀請NPC旗下設計團隊定製秀場聯名單品，不僅採用2019年秋冬男裝最前線的流行趨勢，同時也將青島啤酒的百年潮流元素巧妙而有趣地融入在時裝細節之中。

例如青島啤酒在時裝周推出的白色羊羔絨潮服上，右胸刺有國人熟知的經典「青島啤酒」品牌logo；左手袖口刺有的中國字「好」，和右手袖口刺有的數字「1903」，則完全取材於青島啤酒經典1903系列歷史瓶標上的原版字樣。

這次青島啤酒走秀時裝創造了許多話題，美國時尚評論稱：「非常有特色和內涵，啤酒、漢字等這些元素非常具有吸引力。」

紐約時裝周主辦方迅馳時尚CEO方濤表示，跨界不是簡單的品牌聯合和元素堆砌，而是將品牌的文化和精神跨界，這次青啤也把「精心慢釀」的百年匠心帶到了跨界合作中。讓青島啤酒此次跨界國貨與其他精品的『爆款』有很大區分度，碰撞出國潮新的火花，走向國際。

聯合報提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康