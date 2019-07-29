全球最大滾輪渡港 年底前完工

2019-07-29 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



位於廣東、海南之間的瓊州海峽北岸的湛江港徐聞港區南山作業區客貨滾裝碼頭工程，投資17億元人民幣，計畫於今年12月底前建成並投入運營，屆時將成為全球最大客貨滾輪渡的港口，有助兩地交通的升級擴容。

澎湃新聞網報導，湛江徐聞縣官員證實，徐聞港項目總投資為17.2億元人民幣，2016年9月開工。該工程的填海面積約76公頃，港池面積約56公頃，將建設16個客貨滾裝泊位和1個5000噸級危險品專用滾裝泊位，並配備防波堤、航道、危險品檢測站、綜合交通樞紐、車輛待渡場、惡劣天氣停車場等設施。按照規劃，徐聞港每年可容許320萬輛車和1728萬人次旅客通過。建成後通行瓊州海峽的航運時間將由以前的2至3小時縮短到一個多小時。

目前往來海南海口的徐聞海安港有12個碼頭泊位，可同時停靠10多艘船舶進行作業，但已不能滿足瓊州海峽日益繁忙的客貨流量。

同時，徐聞港進港公路改擴建工程項目2017年10月動工，主線去年9月已建成通車。徐聞港緊鄰徐聞客運樞紐中心、徐聞火車輪渡碼頭，建成後將實現公路、水路、鐵路和城市交通的無縫對接。

徐聞縣地處瓊州海峽北岸，與海南隔海相望，與海口市最近直線距離12海里，處於泛珠三角經濟圈、環北部灣經濟圈、東盟自由貿易區交匯處，是大陸通往海南必經的咽喉之地。往來海口和徐聞的海上交通也十分繁忙，海口海事局早前介紹，今年上半年，瓊州海峽往來旅客達887.7萬人次，同比增長7.1%，再創歷史新高；運輸車輛181.9萬輛，進出港船舶3.96萬艘次，港口貨物吞吐量5575.5萬噸。

目前，徐聞瓊州海峽北岸有海安港、海安新港、粵海鐵北港3個港口，其中海安港是中國最大的汽車輪渡港口，粵海鐵路輪渡碼頭是亞洲第一大火車輪渡碼頭。待徐聞港竣工後，瓊州海峽兩岸的交通運輸壓力將大大減輕。