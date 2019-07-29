台夜市攤販 赴上海吸「回頭客」

2019-07-29 00:24 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海提振夜間經濟，找來台灣夜市相助。22家夜市攤販近日在上海閔行開業，吸引不少曾赴台自由行的「回頭客」來此重溫好滋味，開幕不到5小時營業額達人民幣14萬元。

中央社報導，為了籌辦台灣夜市，閔行區官方去年底赴台考察，發現台灣夜市特別之處在於既親民又祥和，因而拍板引進。

這22家攤販中有15家從台灣過來，引進的小吃包括士林夜市蚵仔煎、六合夜市大腸包小腸、台式泡菜臭豆腐、士林夜市手工切塊大香腸、宜蘭肉捲、阿嬤古早味香菇茶葉蛋、九份芋圓、西門町蚵仔大腸麵線等。

為了給上海民眾吃到最真實的台灣味，不只用料考究，蚵仔煎老闆還堅持一手拿煎匙一手拿盤子煎蚵仔煎，「這樣才是真正的台灣做法」，蚵仔煎老闆邊賣邊秀廚技，陸客看得目不轉睛。

一名吃著士林大香腸的陸客表示，去台灣玩時很喜歡夜市的氛圍，因此慕名而來。他觀察，大陸的香腸比較小支，「吃起來沒這麼爽」，台灣的香腸肥瘦適中、味道更香，老闆用料實在，吃起來較飽滿。

負責活動宣傳的台商周報社長楊文山表示，台灣夜市設攤在愛琴海購物公園，活動至9月15日，透過近兩個月的設攤，不僅要讓攤販「發大財」，更希望推動兩岸美食交流，並協助上海探索出一套振興夜間經濟的路。

楊文山說，台灣夜市26日開幕當天，從下午5時至晚間9時30分，短短4小時30分總營業額達人民幣14萬元（新台幣約65萬元），前3名分別是士林夜市蚵仔煎、士林夜市大香腸、芒果雪花冰。

而和台灣不一樣的是，上海官方對夜市攤販的食安、消防要求一律比照餐廳，無形中也墊高成本。負責招商的李仁人指出，像是生食、熟食必須分開，炸爐旁的隔熱板都要用鐵板，不能用塗裝木皮板。