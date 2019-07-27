中國國際進口博覽會倒數 參展美企多過去年

2019-07-27 12:50 世界日報 記者 世界日報 記者 李仲維 ／北京27日電



中國商務部26日表示，雙邊摩擦擋不住美商對中國市場的重視和熱情，今年參加中國國際進口博覽會的美國企業更加踴躍，參展企業數量超過去年，參展面積比去年多35%。

第二屆中國國際進口博覽會將於11月5至10日在上海國家會展中心舉行，已進入倒數計時100天。

商務部部長助理任鴻斌26日在新聞發布會上表示，中國市場對海內外企業有巨大吸引力。對美國來講，即使雙邊有摩擦，也擋不住美國企業對中國市場的重視和對中國市場巨大的熱情。

任鴻斌指出，去年美國有170多家企業參展首屆進博會，展地面積3.6萬平方米，位於前三名。今年美國企業比去年更加踴躍，參展企業數量超過去年，參展面積雖然比去年多35%，仍「一展難求」。

商務部副部長王炳南指出，第二屆進博會國家綜合展展覽面積3萬平方米，目前已有61個國家確認參展國家綜合展，法國、義大利等15個國家確認擔任主賓國。

從國別分布看，61個國家遍及五大洲，其中亞洲16國、非洲9國、歐洲14國、歐亞地區7國，美洲大洋洲15國。第二屆進博會將繼續設中國館（含港澳合展區）。

王炳南表示，第二屆進口博覽會企業商業展展覽規模比第一屆更大。

中國國際進口博覽會定製明信片首發式25日在上海國家會展中心舉行，一名參會人員25日將寫好的定製明信片投入郵筒。(新華社) 分享 facebook