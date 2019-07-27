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中國國際進口博覽會倒數 參展美企多過去年

2019-07-27 12:50世界日報 記者李仲維／北京27日電

中國商務部26日表示，雙邊摩擦擋不住美商對中國市場的重視和熱情，今年參加中國國際進口博覽會的美國企業更加踴躍，參展企業數量超過去年，參展面積比去年多35%。

第二屆中國國際進口博覽會將於11月5至10日在上海國家會展中心舉行，已進入倒數計時100天。

商務部部長助理任鴻斌26日在新聞發布會上表示，中國市場對海內外企業有巨大吸引力。對美國來講，即使雙邊有摩擦，也擋不住美國企業對中國市場的重視和對中國市場巨大的熱情。

任鴻斌指出，去年美國有170多家企業參展首屆進博會，展地面積3.6萬平方米，位於前三名。今年美國企業比去年更加踴躍，參展企業數量超過去年，參展面積雖然比去年多35%，仍「一展難求」。

商務部副部長王炳南指出，第二屆進博會國家綜合展展覽面積3萬平方米，目前已有61個國家確認參展國家綜合展，法國、義大利等15個國家確認擔任主賓國。

從國別分布看，61個國家遍及五大洲，其中亞洲16國、非洲9國、歐洲14國、歐亞地區7國，美洲大洋洲15國。第二屆進博會將繼續設中國館（含港澳合展區）。

王炳南表示，第二屆進口博覽會企業商業展展覽規模比第一屆更大。

中國國際進口博覽會定製明信片首發式25日在上海國家會展中心舉行，一名參會人員25...
中國國際進口博覽會定製明信片首發式25日在上海國家會展中心舉行，一名參會人員25日將寫好的定製明信片投入郵筒。(新華社)
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面向食品及農產品、醫療器械及醫藥保健展區的第二屆中國國際進口博覽會展前供需對接會...
面向食品及農產品、醫療器械及醫藥保健展區的第二屆中國國際進口博覽會展前供需對接會26日在國家會展中心（上海）舉行，廚師在現場美食演示區一家西班牙企業展台製作壽司。(新華社)
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