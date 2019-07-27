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頻頻受訪 華為總裁任正非：不只救女兒 也為救公司

2019-07-27 12:51世界日報 記者林宸誼╱北京26日電

自從發生華為創始人任正非女兒孟晚舟事件、美國全面封殺華為以來，華為創始人兼總裁任正非不同以往地頻繁與媒體溝通，他日前向意大利媒體表示：「我也不只是為了救我的女兒，也為了救我們公司，所以我要挺身而出。」

華為心聲社區發布任正非日前與義大利媒體的圓桌紀要，對女兒孟晚舟在加拿大被捕，任正非坦言，美國說什麼大家都容易相信，因此華為承受負面壓力過大，自己有責任出來多講一講，「我也不只是為了救我的女兒，也為了救我們公司，所以我要挺身而出。」

另外，面對被美國總統川普形容成是「邪惡王子」，任正非幽默回應：「現在你看見我了，覺得我像不像『魔王』？百聞不如一見。」

任正非還反問：「我們在美國沒有網路，也不打算將5G賣給它，怎麼會危害美國國家安全呢，美國這麼著急做什麼呢？」

任正非表示，目前中國頒發的5G牌照、營運商目前建設的5G網路，仍是4G和5G混合組網的模式，由於5G獨立組網全球只有華為一家做好，根據中國招標法規定，必須有三家公司做好才能開始招標，「所以，中國只有從明年才能開始獨立組網的5G SA，我們在等待高通的進步。」

任正非還指出，補洞和切換版本，對今年的經營業績是會有一些影響，「明年我們還會補少部分的洞，這些洞可能還會難補一些，可能明年我們的經營業績還會受影響。我們估計，到2021年公司會恢復增長。」

關於華為開發的鴻蒙系統是否會應用在華為手機上，任正非表示，鴻蒙作業系統的最大特點是低時延，與安卓、iOS是不一樣的作業系統，開發設計的初衷是用於物聯網，例如工業控制、無人駕駛……來支持使用，現在首先使用在手表、智慧8K大螢幕、車聯網上；在安卓系統上，還是等待谷歌獲得美國審批，還是尊重和擁護谷歌的生態和技術的權利。

華為總裁任正非被美國總統川普形容成是「邪惡王子」。(取材自澎湃新聞)
華為總裁任正非被美國總統川普形容成是「邪惡王子」。(取材自澎湃新聞)
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