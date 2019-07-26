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29日起 25檔科創版新股將實行20%漲跌幅限制

2019-07-26 16:08聯合報 記者林宸誼╱即時報導

圖/新浪科技
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告別前5個交易日無漲跌幅限制，從下周一（29日）開始，首批25檔科創板新股將實行20%漲跌幅限制，26日第五個交易日，一開盤科創股幾乎全線飄綠，截至26日收盤，除了交控科技漲2.37%外，所有科創板個股均下跌。

第一財經日報報導，科創板開板以來的4個交易日，25 家上市公司累計漲幅平均值高達 157%，其中最高漲幅為 412%，而最低漲幅也高達 81%，「吸睛」和「吸金」效應十分顯著。

根據交易規則，首次公開發行上市的科創板股票，上市後的前5個交易日不設價格漲跌幅限制，從下周開始，將進入20%的漲跌幅限制，這代表26日過後科創板將換一套「新玩法」。

就這周走勢來看，科創板個股走勢已經逐漸呈現分化態勢，東北證券研究總監付立春表示，無漲跌幅的最後一天，已經習慣了前五日交易規則的投資者們，可能出現賣出的衝動，所以出現股價下跌的情況，前五個交易日出現波動屬正常現象，因此26日下跌來自於獲利回吐的壓力。

華鑫證券研發部首席策略分析師嚴凱文認為，隨著後期投資者交易熱情的降低，投資決策更偏向於理性，科創板股票估值將會有一個回歸的過程，同時長期配置價值也將逐步顯現。

另有業內人士認為，傳統A股「拉漲停」的現象將消失，如果想封死20%的漲跌板，將要付出比傳統A股擴大數倍的資金、成本和風險。

過去幾個交易日的走勢可以發現，無漲跌幅的限制並沒有將股價無限推高，反而出現了首日火爆上漲、次日回檔、第三日再次恢復上漲、第四日持續出現分化，第五日齊跌的一波三折的走勢。

7月22日，科創板開市，25家科創板公司正式上市交易，當日25家公司全線飄紅，類股成交額累計人民幣485億元，占滬深兩市總成交額的12%，在開盤後的一刻鐘內，25檔個股均出現了不同程度的拋壓，股價出現了約十分鐘左右的持續回落，近10檔股票出現第一次「臨時停牌」，大多是因為較開盤價下跌30%而「臨停」。

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