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中國5G手機搶發攻占市場 2020年底降到4500元

2019-07-26 15:39聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

預計於今年下半年，大陸市場將有一波5G新手機亮相。（新華社）
預計於今年下半年，大陸市場將有一波5G新手機亮相。（新華社）
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中國大陸首款5G手機日前開放預訂，這是大陸5G牌照正式發放後的首款在消費用戶市場上開放預訂的5G手機。根據時間表，預計於今年下半年，大陸市場將有一波5G新手機亮相。

香港中通社報導，自大陸工信部近期下發5G商業牌照後，各大手機廠商紛紛推出各自品牌的首款5G手機，頻現「搶發」。由於部分國內生產商「卡」在5G商用的時間點上，一些陸資品牌將於2020年第2季度推出。此外，最強對手蘋果計劃於2020年9月在中國推出5G手機，這為國產手機「搶發」帶來機遇。

中興通訊23日搶先宣布首款5G手機中興天機Axon 10 Pro 5G在京東、天貓、中興手機商城等同步預售，售價人民幣4999元（合新台幣22700元），這也是大陸首部開賣的5G手機，進度超前大陸第一大手機廠華為。

中國三大電訊運營商已正式確立5G規劃，加快了5G手機入市。近期，中國移動舉行儀式，交付首批萬台5G終端，價格人民幣5000元（合新台幣22500元）上下，預計於7月底陸續在市場亮相。中國移動指出，將會在2020年推出人民幣1000至2000元（合新台幣4500元至9000元）左右的5G手機。

目前，中國批准了7款手機設備獲得3C認證，其中，華為有4款，一加、中興、vivo各有1款獲得3C認證。手機上市要獲三項認證，包括3C認證、入網許可證和無委核准證。三證缺一不可。

據估計，首批5G機型面向的主要用戶是行業人士、5G「掘金」者、移動互聯網的開發者，還有一部分就是科技的嘗鮮愛好者。

目前，三大運營商均出台對5G手機價格補貼政策，但力度不大，沒有吸引力。

據運營商透露，2019年，大陸5G手機仍將以人民幣5000元（合新台幣22500元）以上的高端旗艦手機為主，2020年將覆蓋人民幣3000元（合新台幣13500元）左右的中端5G手機。到2020年底，人民幣1000元至2000元（合新台幣4500元至9000元）的5G手機或將步入市場。

而5G手機入市的另一看點是資費。從各地5G價格標準看，基礎資費為人民幣300元以上，且均傾向於不限流量，但會在速度上進行限制。

近期為吸引消費者，三大運營商對資費紛紛發聲，內容很親民。中國移動稱，5G的流量單價不會高於4G，且套餐應當以用戶為中心，讓用戶獲得感更強。在優惠方面則是網齡越大優惠越多。中國電信表示，5G流量資費肯定不會有過高的收費標準，目標是讓普通用戶使得起。中國聯通更是明確，5G手機資費只會比4G越來越便宜，不會比4G更貴。

目前，全球一些啟用了5G網路的國家和地區已宣布5G資費套餐。中國三大運營商對5G資費套餐的表態仍是霧裡看花。有消息說，三大運營商的資費套餐可能於8月出台，值得期待。

對於普通用戶而言，目前有沒有必要更換5G手機，也是坊間熱議話題。有專家認為，若更換需有諸多因素考量。首先，大陸5G網站布點不多，許多城市尚未開通，5G手機用不上。其次，5G尚未普及，兩年內無用武之地。

也有專家認為，商家利用5G手機首批上市的特殊時段，不僅能讓消費者第一時間體驗5G機型，還能打消目前是否還購買4G機的顧慮。再者，即便5G手機上市後用戶發現沒有想像中好，5G手機在其它性能上也十分強大。

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