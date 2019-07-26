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陸核企海外尋鈾再下一城 中核控股全球第4大產能鈾礦

2019-07-26 14:18聯合報 記者林宸誼╱即時報導

中核集團宣布，已與力拓集團在納米比亞舉辦羅辛鈾礦交接儀式，中核集團正式控股世界第四大產能鈾礦「納米比亞羅辛鈾礦山」，擁有68.62%股權，成為該礦新的控股股東。

中核集團旗下中國鈾業於2018年11月26日與力拓集團簽署羅辛專案股權轉讓協議；2019年6月21日，納米比亞政府批准了股權轉讓。

澎湃新聞報導，納米比亞是世界上第四大鈾礦生產國，鈾礦是納米比亞第二位重要的礦產品，羅辛鈾礦是世界上運營歷史最悠久的露天鈾礦，自1976年投入營運以來，羅辛礦是目前鈾產量最高的單一鈾礦。

羅辛生產及出口的氧化鈾為世界各地的核電站供應燃料，2017年羅辛礦鈾產量為465.2萬磅，其中力拓權益量為319.2萬磅。

根據彼時雙方簽署的約束性協定，力拓以1.065億美元對價出售其所持有的羅辛鈾礦有限公司（Rössing Uranium Limited）全部股權（68.62%），該交易總對價將包括交易完成時支付的650萬美元初始現金付款，以及交易完成後1億美元的對價。

此外，若中國鈾業在交易完成後的限定時間內出售Zelda 20區域礦權，力拓將因此獲得現金收益。交易的總對價將不超過1.065億美元。

中核集團副總經理和自興表示，中納兩國友誼源遠流長，此次合作是中納深化務實合作的標誌性事件，將為納米比亞經濟社會發展作出積極貢獻，為中非「一帶一路」合作發揮示範作用。

中核集團方面表示，納米比亞是大陸重要的合作夥伴，中核集團正式控股羅辛鈾礦之後，將支援羅辛鈾礦持續營運，為納米比亞提供稅收和就業保障。

位於納米比亞的全球第三大鈾礦「湖山鈾礦」，是由另一家中國核電巨頭中廣核集團控股，是大陸在非洲最大的實業投資專案，該項目2013年4月開工，2016年底產出第一桶鈾，將使納米比亞成為世界第二大天然鈾生產國和出口國。

中核集團控股世界第四大產能鈾礦「納米比亞羅辛鈾礦山」。圖/中核集團
中核集團控股世界第四大產能鈾礦「納米比亞羅辛鈾礦山」。圖/中核集團
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圖/中核集團
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