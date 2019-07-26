陸銀保監會鼓勵引入投資者 參與高風險機構併購重組

2019-07-26 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



陸個別高風險中小銀行持續暴露的問題令金融市場憂心忡忡，銀保監會相關部門負責人表示，正研究透過市場化、法治化方式改組改造高風險機構，鼓勵引入優質商業銀行及其他合格投資者參與併購重組；同時，商業銀行金融資產風險分類暫行辦法會充分考慮市場與部分機構的承受能力，給予相關機構適當的過渡期。

路透報導，該負責人指出，目前農商行整體經營發展運行平穩，風險總體可控；但也有少部分農商行信用風險持續暴露，導致不良貸款大幅攀升，短期內撥備覆蓋率下降。

分析指出，這既有宏觀經濟周期的影響，也有監管部門主動推動風險暴露的因素，農商行貸款中涉農和小微企業貸款占比分別為53%和51%，客戶信用風險相對較高，獨特的客戶結構是農商行不良貸款率長期稍高於銀行業的基礎原因。

下一步，銀保監會將持續加強信貸資產品質的嚴格監管，推動鞏固入帳成果，提高資產分類準確性；同時督促機構嚴控新增貸款品質，強化大額授信管理。綜合運用多種手段處置不良資產，有效處置存量風險；足額計提撥備，加大資本補充力度，提升風險抵補水準。

銀保監會提供的數據顯示，截至今年第1季末，農商行不良率4.04%，逾期90天以上貸款與不良貸款比例101%；貸款撥備計提較為充足，撥備覆蓋率129%；流動性比例60%，資本充足率13%，均符合監管要求。

包商銀行5月24日被接管引爆中小銀行信用風險，之後錦州銀行的流動性等風險也引發市場擔憂，三名消息人士24日透露，當地監管部門召集轄內金融機構開會，討論如何協助錦州銀行渡過難關。央行瀋陽分行，銀保監局等相關部門參與了上述會議。

錦州銀行25日則發布聲明，表示目前業務經營總體正常，近期董事會及部分大股東正在與多家有意願的、有實力的機構接觸，洽談引進戰略投資者事宜，在地方政府和監管部門支持指導下，目前談判進展順利。

為促進商業銀行準確評估信用風險，真實反映資產品質，銀保監會制訂的「商業銀行金融資產風險分類暫行辦法」於4月30日向社會公開徵求意見。

在回應正式實施是否會給金融體系帶來新風險時，該負責人直言，有意見指出在當前中美經貿摩擦具有不確定性、實體經濟持續承壓等背景下，「暫行辦法」的實施可能對部分銀行的利潤、撥備充足率及資本充足率帶來一定影響，並間接影響企業融資成本，建議對「暫行辦法」部分條款的規定、公布時機，以及過渡期安排等進行統籌考慮。

他並表示，根據前期測算情況，「暫行辦法」的實施可能對部分銀行的監管指標帶來一定壓力，但對銀行業整體影響不大，風險可控。下一步，也會充分考慮市場與部分機構的承受能力，把握政策實施的節奏與力度，給予相關機構適當的過渡期。