阿里二次上市 港股重頭戲

2019-07-26 01:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



港股今年上半年IPO表現亮眼，共76家上市，其中主板70家，刷新同時段主板IPO數量，總集資港幣698億元（約新台幣2,773億元），年增35.2%。市場預計，下半年阿里巴巴將赴港二次上市，有望吸引更多公司跟進。

新浪財經報導，港交所去年改革創新度，允許「同股不同權」、生物科技公司「虧損上市」、「第二上市」等。小米成為港股市場第一家「同股不同權」的上市企業；而歌禮醫藥為首家未盈利上市的生物科技公司。港股2018年即使進入熊市，但全年IPO的集資額仍為全球第一。

2019年釋放的紅利還在延續，市場預期，下半年阿里巴巴回歸港股，將有更多公司考慮在港上市。此外，允許未盈利的生物科技公司上市的新政改革一年後，香港已經成為世界第二大生物科技上市中心，香港生物科技生態圈逐步形成，更多生物科技企業上市首選地。

上半年在港上市的公司多為市值港幣50億元以下的小型企業，占75%，其次為50億至100億元的中型企業；市值逾500億元的企業僅有申萬宏源和翰森製藥。

從集資額看，集資金額在港幣10億元以下的企業占大多數，其中集資金額不超過1億元的企業占34%。上半年集資淨金額前五位中有兩家是醫療與醫藥類企業。

搜狐網報導，在上半年新股中表現較佳的翰森製藥、中菸香港。前者為大陸龍頭藥企，上市首日即暴漲，盤中一度大漲近50%，其後收漲36.7%，一躍成為港股市場市值最大的醫藥股。統計至7月25日，累計漲幅達112%

另一檔中菸香港，為港股首檔菸草。上市首日，股價盤中一度飆升20%，其後收漲9.63%。第二日股價延續暴漲，漲40%，截至7月25日，累計漲幅高達436%。股價暴漲的原因是其稀缺性，且受到貨源歸邊而導致短期內大幅脫離基本面因素上升。

不難發現，今年上半年的港股新股中，出色的基本面和題材獨特具有稀缺性都極受投資者的青睞。在下半年的新股投資中也可關注這兩類新股。