昆山招手台青 提供1,200職缺

2019-07-26 01:31 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 林則宏 ／昆山25日電



2019兩岸青年實習就業創業研討會在江蘇省昆山市登場，現場除有101家企業為兩岸青年提供近1,200個就業機會外。 特派記者林則宏／攝影 分享 facebook 「2019兩岸青年實習就業創業研討會」昨天在江蘇省昆山市登場，現場除有101家企業為兩岸青年提供近1,200個就業機會外。江蘇省更宣布，未來每年將提供總額達人民幣70萬元（約新台幣322萬元）的150個實習獎助學金名額，鼓勵更多台灣青年到江蘇實習。

由兩岸企業家峰會舉辦的兩岸青年實習就業創業研討會，今年已是連續第三年舉辦。前兩屆分別在東莞與南京舉行。

兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍在開幕致詞表示，當前大陸經濟騰飛，西進漸成台灣有志青年的一種風潮。

他指出，儘管當今世界正面臨百年未有之大變局，國際格局正加速演變，但改革開放40年來，大陸不僅積累了堅實的物質基礎，更打造出完整的產業體系，擁有其他國家和地區無法比擬的產業配套能力、抗風險能力和規模最大的內需市場。

郭金龍說，「不管世界風雲如何變幻，我們都有充分的適應能力和足夠的發展韌性戰勝風險和挑戰。」他呼籲台灣青年，對大陸經濟社會發展前景要堅定信心。

兩岸企業家峰會台灣方面理事長蕭萬長表示，青年是促進兩岸經濟社會深度融合發展的重要力量。大陸為台灣青年創造很多實習、就業和創業的新選擇，也提供台灣青年一個擴大兩岸視野、發揮創業精神和實現創意理念的新機會。

希望台青多了解大陸整體發展情況和就業創業環境，把握大陸經濟高速發展的機遇，找到適合自己條件和期待的就業創業機會。

今年還配套舉行台青實習分享會、兩岸青年創業項目路演，以及兩岸青年菁英人才招聘會等系列活動。江蘇省台辦副主任李衛華表示，在招聘會部分，今年邀請了江蘇、北京、上海等十個省市的101家企業參加，為兩岸青年提供1,183個優質崗位。

過去大陸傳媒崗位較少對境外人士招聘，但今年江蘇廣電集團與鳳凰傳媒專門針對台灣青年，也提供了一些傳媒項目的崗位。