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傳有意出資控股日本面板商 TCL：與JDI尚未達協議

2019-07-26 01:32經濟日報 記者李仲維／綜合報導

針對有意出資控股日本面板製造商JDI的傳言，TCL集團官方回應稱，截至目前，公司與包括JDI在內的多家公司進行交流，雙方無一致性意向或協議。

近日有報導指出，日本面板製造商JDI被曝融資談判進入關鍵時刻，TCL有意出資控股。若TCL真的出資控股JDI，將借助JDI打入蘋果的供應鏈。JDI是蘋果手機螢幕的重要供應商。

澎湃新聞援引TCL集團表示，公司重組後已剝離全部智慧終端機業務，轉型為以半導體顯示及材料為核心主業的科技公司；公司正圍繞下一代核心發光材料及重點設備領域，積極投資下一代印刷列印OLED。公司持續對產業內多家公司進行關注和研究，以尋求業務拓展和戰略合作機會。有分析稱，若TCL真的控股JDI，該公司將變成全球最大的LTPS LCD（低溫多晶矽技術）面板供應商。

根據協力廠商資料公司IHS Markit的數據，3月開始，TCL集團旗下的華星光電智慧手機LTPS LCD面板出貨量，已經占全球市場的20%，僅落後於天馬，排名第二。

在這份榜單上，JDI市場占有率為15%，排名第三。如果此一交易最終敲定，TCL集團將會一舉成為全球的LTPS LCD的市場霸主。

但JDI本身也是個燙手山芋，本身業務虧損嚴重，由於持續虧損，營運資金非常吃緊。2018年JDI虧損23億美元，相較2017年虧損額擴大2.6億美元。

為了尋求資金，今年4月JDI宣布與中國嘉實基金旗下的嘉實科技及宸鴻光電和CGL Group組成的財團Suwa達成協議，Suwa將注資JDI，整個注資計畫從6月20日持續到12月30日。但今年6月，宸鴻光電宣布退出此一交易。

7月12日嘉實科技已派出談判團前往東京，與JDI就融資事宜進行新一輪的深入談判。

TCL雖未派員參加，但仍有較強意願出資，希望能成為JDI的控股方。消息人士表示，TCL希望能在談判中成為主導方，不受其他參與方的制約。

大陸面板業已形成京東方、TCL、天馬等幾大面板生產商，政府希望能推動和扶植現有的產業龍頭繼續壯大，而不會再培養一家全新的面板企業。

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