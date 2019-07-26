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廈門中歐班列載運 印尼貨銷德國

2019-07-26 01:51聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

廈門中歐班列24日迎來了印尼貨物的過境首發。廈門海關相關人士表示，此次印尼過境業務的開通，進一步豐富廈門中歐班列國際海鐵聯運服務線路，擴大其輻射範圍。

中新社報導，該批貨物於7月14日由印尼雅加達發出，21日到達廈門，短暫停留後，24日搭乘中歐班列出發，預計於15天後到達德國杜伊斯堡，全程運行時間較傳統海運時間節省了約15天。

自2018年9月中國海關總署過境運輸政策落戶廈門以來，廈門口岸充分發揮海絲與陸絲唯一樞紐城市的地域優勢，創新性開拓國際海鐵聯運模式，支持運營企業拓展海外貨源。經過近5年的穩定運行，以中歐班列為依託，過境貨物海鐵聯運新線路持續增加，貨源地版圖不斷拓展，目前，輻射範圍已擴展到香港、台灣地區及日本、韓國、越南、泰國等多個國家。

廈門海關統計，截至6月底，共63票226標箱來自台灣、香港地區，及越南、泰國、日本等國家貨物過境廈門，總重量達924噸，貨值1687萬美元。其中，有18票38標箱台灣貨物過境廈門輸往歐亞大陸，重達141噸，貨值226萬美元。

中歐班列今年上半年較去年同期增8列。2015年8月首次開行至今年6月底，廈門中歐班列累計已發運457列，共28197標箱，累計貨值12.73億美元。

廈門海關印尼
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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