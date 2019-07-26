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成都外貿進出口 增長21.5%

2019-07-26 01:51聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

四川省統計局、國家統計局四川調查總隊審定，2019年上半年成都市外貿進出口總額達2614.5億元（人民幣，下同），增長21.5%，高於全國17.6個百分點。

中新社報導，2019年上半年，成都市實現地區生產總值7702.37億元，比上年同期增長8.2%。其中，第一產業實現增加值196.90億元，增長3.2%；第二產業實現增加值3113.83億元，增長7.4%；第三產業實現增加值4391.64億元，增長9.0%。 成都市統計局、國家統計局成都調查隊相關負責人表示，2019年上半年成都外貿商品持續優化，出口總額達1449.1億元，增長29.4%。 其中，高技術產品出口額1118.8億元，增長28.1%；加工貿易出口950.8億元，增長29.2%。成都高新綜合保稅區進出口1950.7億元，增長29.1%，進出口規模連續15個月在全國綜保區中排名第一。

外資利用方面，2019年上半年成都新批外商投資企業238家，外商直接投資（FDI）10.6億美元，同比增長12%，新批或增資1000萬美元以上的重大外資項目47個。

此外，成都開放大通道也在加速成型。2019年上半年，成都開行國際班列1285列，增長38.9%，綜合重載率91.5%，居全國第一；累計已開通國際（地區）航線118條，其中國際（地區）定期直飛航線66條；成都雙流國際機場實現旅客吞吐量2734萬人次，增長4.7%。

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