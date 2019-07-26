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陸官方：外資撤出規模不大 中低端為主

2019-07-26 01:51聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國工業和信息化部副部長辛國斌日前表示，部分外資企業和國內加工製造業企業撤出中國市場，從掌握情況看，外遷規模不大，基本以中低端企業為主，影響總體可控。

中新社報導，辛國斌是在日前國務院新聞辦公室舉行的發布會上說，這些企業受市場、成本、經濟等因素影響，尋找成本更低的國家尋求投資發展機會，如越南等東南亞國家，是企業正常經營行為，符合產業發展客觀規律。對此，沒有必要大驚小怪。

他表示，從目前掌握的情況看，製造業外遷規模不大，基本上以中低端企業為主。對中國經濟增長、產業升級、勞動力、就業方面的影響總體可控。

中國擁有龐大的國內市場、完整的產業體系以及高效的基礎設施，尤其是新技術應用等新優勢，仍然是目前世界上最有魅力的投資熱土。

數據顯示，自2008年以來，中國利用外資一直居全球前三位，連續25年居發展中國家首位，利用外資的結構也在不斷優化。2018年，在全球外國直接投資同比下降40%以上的背景下，中國製造業實際使用外資金額同比增長23%。今年1月至6月，高技術製造業利用外資同比增長13.4%，信息服務業同比增長68.1%。

辛國斌以廣東為例說，2018年共有588家外商投資製造業企業調整了在廣東的生產力布局，一些企業到了越南、泰國、馬來西亞等國。這588家企業佔廣東省外商投資製造業企業總數的1.44%，但同期外國投資淨增了1918家，巴斯夫、埃克森美孚、富士康等一批百億美元級的外資高端製造業項目相繼在廣東落戶。

他說，近期有外媒報導，一些已經外遷的企業因各種原因又紛紛流回到中國，這些都充分說明了中國依然是全球最具競爭力的投資目的地之一。

辛國斌表示，中國將進一步深化製造業對外的開放，加快電信業開放進程，全面實施准入前國民待遇加負面清單管理制度，落實新開放領域政策，擴大鼓勵外商投資的領域和範圍。

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