CRM軟體龍頭Salesforce攜手阿里 衝刺大陸業務

2019-07-25 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



全球最大CRM軟體服務提供商Salesforce今（25）日宣布與阿里巴巴達成戰略合作，阿里巴巴將成為大陸獨家Salesforce軟體提供商，並且只銷售Salesforce的企業CRM產品套裝。意味著Salesforce加速擴大在陸業務。

中證網報導，具體合作上，雙方還將把Salesforce的CRM平台帶給大陸客戶，包括銷售雲、服務雲、商務雲以及Salesforce平台。不過，Salesforce在大陸軟體市場的影響有限。此次與阿里巴巴合作，可以視為Salesforce在亞太尤其是大陸區域的業務開拓。

Salesforce官方聲明，在Salesforce，客戶的成功是公司所做一切的中心。而且，越來越多的跨國客戶要求公司支持在世界各地開展業務。會上，Salesforce戰略合作執行副總裁兼Quip聯席CEO Ryan Aytay表示，通過阿里巴巴的雲基礎設施網絡以及對大陸市場的洞察，雙方將為企業客戶提供最佳的本地化解決方案。

阿里雲智能副總裁、全球生態事業部總裁沈濤表示，作為亞太地區領先的雲服務提供商，公司的雲基礎設施和數據智能平台將使Salesforce能夠通過本地化的解決方案服務全球客戶，並提供最佳用戶體驗。