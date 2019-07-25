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CRM軟體龍頭Salesforce攜手阿里 衝刺大陸業務

2019-07-25 18:07聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

全球最大CRM軟體服務提供商Salesforce今（25）日宣布與阿里巴巴達成戰略合作，阿里巴巴將成為大陸獨家Salesforce軟體提供商，並且只銷售Salesforce的企業CRM產品套裝。意味著Salesforce加速擴大在陸業務。

中證網報導，具體合作上，雙方還將把Salesforce的CRM平台帶給大陸客戶，包括銷售雲、服務雲、商務雲以及Salesforce平台。不過，Salesforce在大陸軟體市場的影響有限。此次與阿里巴巴合作，可以視為Salesforce在亞太尤其是大陸區域的業務開拓。

Salesforce官方聲明，在Salesforce，客戶的成功是公司所做一切的中心。而且，越來越多的跨國客戶要求公司支持在世界各地開展業務。會上，Salesforce戰略合作執行副總裁兼Quip聯席CEO Ryan Aytay表示，通過阿里巴巴的雲基礎設施網絡以及對大陸市場的洞察，雙方將為企業客戶提供最佳的本地化解決方案。

阿里雲智能副總裁、全球生態事業部總裁沈濤表示，作為亞太地區領先的雲服務提供商，公司的雲基礎設施和數據智能平台將使Salesforce能夠通過本地化的解決方案服務全球客戶，並提供最佳用戶體驗。

Salesforce是全球知名客戶關係管理（CRM）軟體服務提供商，1999年成立，2004年 Salesforce 在紐約上市，已經成長為年收入200億美元、市值千億美元、與傳統的軟件服務企業SAP、Oracle、Microsoft平起平坐的大型軟體企業。

全球最大CRM軟體服務提供商Salesforce今（25）日宣布與阿里巴巴達成戰...
全球最大CRM軟體服務提供商Salesforce今（25）日宣布與阿里巴巴達成戰略合作，後者將成為大陸獨家Salesforce軟體提供商。照片／百度圖庫
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