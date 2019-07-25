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兩岸企業家峰會 郭金龍籲台青堅定「三個信心」

2019-07-25 15:37聯合報 記者林則宏╱即時報導

兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍25日在「2019兩岸青年實習就業創業研討會」上呼籲台灣青年，要堅定三個信心：對兩岸關係的未來堅定信心、對大陸經濟社會發展前景堅定信心、對兩岸深化融合發展堅定信心。他並告訴與會的台灣青年，「大陸有足夠的空間承載你們實現人生價值的情懷和夢想」。

由兩岸企業家峰會主辦、江蘇省台辦與昆山市台辦承辦的「2019兩岸青年實習就業創業研討會」25日在昆山登場，這項活動已經是連續第三年舉辦。除了上午的開幕式與主題演講外，當天下午還舉行兩岸青年創業項目路演、台青實習分享暨獎助學金獲獎名單發布會、兩岸青年菁英人才招聘會等系列活動。

郭金龍在開幕致詞上向與會近300名台灣青年朋友表示，大陸正努力構築支持台灣青年到大陸求學深造、創業發展的平台體系。當前大陸經濟騰飛，西進漸成台灣有志青年的一種風潮。大陸高度重視與台灣青年朋友的接觸交流，傾聽建議、了解訴求，為台灣青年在大陸發展創造機會。

郭金龍稱，大陸將盡力完善各類便利台灣青年學習生活、就業創業的政策環境，並全力夯實兩岸青年成長發展的基礎。他並呼籲台灣青年，要堅定前述三個信心。郭金龍表示，當今世界正面臨百年未有之大變局，國際格局正在加速演變，但「中華民族偉大復興已是大勢，兩岸關係和平發展已成潮流」。

他並強調，大陸「堅持改革開放的決心決不動搖，改革的力度只會越來越大，開放的道路只會越走越寬」。改革開放40年來，大陸不僅積累了堅實的物質基礎，更打造出完整的產業體系，擁有其他國家和地區無法比擬的產業配套能力、抗風險能力和規模最大的內需市場。「不管世界風雲如何變幻，我們都有充分的適應能力和足夠的發展韌性戰勝風險和挑戰。」

郭金龍說，大陸秉承「兩岸一家親」，打造兩岸共同市場，促進兩岸融合發展的誠意和決心不會動搖。「一帶一路」、京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化等國家戰略的實施，不僅激發了新動能，也帶來了新機遇，真誠歡迎兩岸青年積極參與到大陸國家重大發展戰略中來，實現共同繁榮。

兩岸企業家峰會台灣方面理事長蕭萬長則表示，青年是促進兩岸經濟社會深度融合發展的重要力量。大陸一方面為台灣青年創造很多實習、就業和創業的新選擇，另一方面也提供台灣青年一個擴大兩岸視野、發揮創業精神和實現創意理念的新機會。

蕭萬長說，希望與會的台灣青年朋友能好好利用這次研討會的難得機會，多多了解大陸的整體發展情況和就業創業環境，充分把握大陸經濟高速發展的機遇，找到適合自己條件和期待的就業創業機會，為自己創造光明的前途。

兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍表示，兩岸企業家峰會將一如既往配合有關方面，為...
兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍表示，兩岸企業家峰會將一如既往配合有關方面，為兩岸青年實習就業、學習生活提供更精準的服務。特派記者林則宏／攝影
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兩岸企業家峰會台灣方面理事長蕭萬長指出，大陸市場所搭建的更為寬闊的舞台，以及所提...
兩岸企業家峰會台灣方面理事長蕭萬長指出，大陸市場所搭建的更為寬闊的舞台，以及所提供的更為宏遠的視角，將可讓台灣青年們充分發揮長才，盡情施展抱負。特派記者林則宏／攝影
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