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平頭哥發布首顆晶片玄鐵910 可用於5G和AI等領域

2019-07-25 14:54聯合報 記者林宸誼╱即時報導

阿里巴巴集團旗下半導體公司平頭哥，25日發布RISC-V處理器玄鐵910（XuanTie910），可以用於設計製造高性能端上晶片，應用於5G、人工智慧以及自動駕駛等領域。

阿里巴巴集團副總裁戚肖寧表示，「玄鐵」取自金庸小說、楊過手裡的神劍之名。

玄鐵，是金庸小說當中記載的材料，顏色深黑，材質特殊，熔點高、有磁力，開鋒後削鐵如泥；「玄鐵重劍」是金庸筆下第一神劍，最早為「獨孤求敗」所用，重達64斤，，後被郭靖夫婦熔鑄成倚天劍和屠龍刀。

澎湃新聞報導，阿里官方介紹，在性能方面，玄鐵910支持16核，單核性能達到7.1Coremark/MHz，主頻達到2.5GHz，比目前業界最好的RISC-V處理器性能高40%以上。

玄鐵910實現性能的突破得益於兩大技術創新，採用3發射8執行的複雜亂序執行架構，是業界首個實現每周期2條記憶體訪問的RISC-V處理器；基於RISC-V擴展了50餘條指令，系統性增強了RISC-V的計算、存儲和多核等方面能力。

玄鐵910將大大降低高性能端上晶片的設計製造成本，未來在5G、人工智慧、網路通信、自動駕駛等領域中，使用該處理器可使晶片性能提高一倍以上，同時晶片成本降低一半以上。

和PC時代、移動互聯網時代不同，AIoT時代的晶片應用場景更加豐富，企業需要能快速實現可商用的晶片，RISC-V架構具備開放、靈活、低功耗等優點，被認為是AIoT場景最核心的晶片架構之一。

為了進一步降低晶片設計門檻，加速行業創新，平頭哥還發布英雄帖，邀請有量產能力企業和高校科研機構共同打造標杆項目，並宣布「普惠晶片」計畫，未來平頭哥將全面開放玄鐵910 IP Core，全球開發者可以免費下載該處理器的FPGA代碼，快速開展晶片原型設計和架構創新；同時，平頭哥還打造了面向領域定制優化的晶片平台（Domain specific SoC），提供包括CPU IP、SoC平台以及演算法在內的軟硬體資源，面向不同AIoT場景為企業和開發者提供不同層次的晶片服務。

戚肖寧表示，傳統通用晶片的模式越來越難適應碎片化AIoT場景的需求，開源、開放是大勢所趨，平頭哥致力於做AIoT時代的晶片基礎設施提供者，讓晶片更普惠。

平頭哥發布首顆晶片玄鐵910。圖/AI財經
平頭哥發布首顆晶片玄鐵910。圖/AI財經
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