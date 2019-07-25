豐田汽車向滴滴投資6億美元 拓展智慧出行領域合作

2019-07-25 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



大陸叫車平台滴滴出行25日宣布，與豐田汽車公司在智慧出行服務領域拓展合作。豐田將對滴滴進行投資，其中部分資金將用於雙方與廣汽豐田汽車有限公司共同成立合資公司，為平臺司機提供汽車相關服務，投資總額共6億美元。

新浪科技報導，這次合作也是滴滴洪流聯盟的進一步拓展，滴滴於2018年4月發起洪流聯盟，與一汽、東風、北汽、上汽、廣汽、吉利、比亞迪、豐田、大眾、雷諾-日產-三菱等30多家國內外汽車製造商和產業鏈企業展開合作，以開放和賦能為核心，共建汽車運營商平台，推進新能源化、智慧化、共用化的產業發展。

滴滴出行高級副總裁朱景士表示，滴滴希望和國內外產業夥伴一起努力，推進國家的新能源和智慧交通發展戰略。會結合滴滴智慧出行網路的規模運營經驗與豐田領先的汽車互聯技術，共同構建新一代智慧交通技術架構，推動城市的可持續發展。

豐田汽車副社長友山茂樹指出，與滴滴一起合作，進一步加強對於豐田智慧互連服務及下一代純電動車的應用，從而強化合作關係。今後將與滴滴一起，開發受消費者歡迎且安全安心的移動出行服務。