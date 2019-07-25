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外傳獲華為大筆轉單 富智康股價一度大漲逾30%

2019-07-25 12:06聯合報 記者李仲維╱即時報導

外傳華為加大訂單量，富士康獲轉單擴增產線，富智康股價25日早盤一度暴漲逾30%。

日前有報導稱美資代工巨頭偉創力位於長沙望城經濟開發區的工廠已停產，表面上看是因為美國對華為禁令的影響，但真正原因是華為將偉創力從代工合作名單中剔除了。

在港股上市的富智康早盤一度大漲逾30%，截至上午11點40分，股價上漲25%，報港幣1.08元。

驅動之家指出，偉創力是僅次於富士康的全球第二大EMS代工廠商，也是華為的重要代工廠之一，每年拿下25億美元的華為訂單。但是在美國禁令公布之後，偉創力立馬翻臉，要求其在全球的所有工廠馬上停止與華為的一切合作，包括停止生產和拒絕發貨，且拒不歸還華為所有權的設備和物料。

華為一怒之下拉走所有原材料，不再與偉創力合作，此舉嚴重打擊偉創力的業務。

華為創辦人任正非日前表示，今年的智慧手機出貨量將達2.7億支，這意味華為在部分解除制裁之後，消費者終端業務還會繼續高速增長，也意味華為的生產訂單量在增加，剔除偉創力之後，必然要選擇新的代工夥伴。

證券時報消息指出，據鴻海集團旗下富士康內部消息透露，受益於大陸客戶訂單需求強勁增長，富士康深圳龍華、觀瀾園區第2季整體產值年增達12%。據富士康內部人士透露，以大陸H品牌客戶為例，上半年富士康旗下針對該客戶鏡頭及模組相關產值年增94%，5至6月針對該客戶整機及機構件產量年增逾15%。

雖然爆料沒有提及H品牌到底是誰，不過幾件事結合起來看，H品牌無疑就是華為，說明華為在剔除偉創力代工之後，將訂單轉向富士康。

從各方消息來看，富士康應該承接偉創力的部分產能。目前富士康深圳廠區華為相關的產品生產均有所成長，且在加足馬力擴增產線。

外傳華為加大訂單量，富士康獲轉單擴增產線，富智康股價25日早盤一度暴漲逾30%。...
外傳華為加大訂單量，富士康獲轉單擴增產線，富智康股價25日早盤一度暴漲逾30%。（牛牛網）
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