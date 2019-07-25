中金報告：中美貿易戰衝擊中國失去近200萬個工作機會

2019-07-25 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



中美貿易戰開打一年多，衝擊中國大陸損失近200萬個工作機會。美國之音引述中國國際金融公司（CICC）周三發表的報告表示，自去年7月，中國工業部門已失去500萬個工作崗位，包括採礦業、製造業與公用事業，占全國就業人數的0.7%，失業總人數占工業總就業人數的3.4%，而減少的約500萬個工作機會中，約180萬至190萬個與中美貿易戰相關。

其中，關稅影響最大的製造行業是計算機和通訊設備，去年11個月就業人數淨減4.9%，橡膠塑料行業的就業下降3.8%，電氣機械行業下降2.8%，金屬行業下降2.6%，「在悲觀情形下，如貿易摩擦進一步升級，美國對餘下3000億美元產品加稅，則紡織服裝、文教用品等行業都可能面臨較大衝擊。」

報告又指出，除了直接來自美國的需求減少外，中美全面加關稅還會對全球供應鏈造成衝擊，推升全球經濟衰退的風險，也會導致中國外需進一步惡化。報告強調，就業下降不僅受貿易戰影響，還受到國內結構調整和周期性因素的影響。

然而，報道引述彼得森國際經濟研究所國際貿易政策專家哈夫鮑爾（Gary Clyde Hufbauer）認為，雖然損失這麼多工作機會，但還不到中國勞動力的1%，尚未構成嚴重威脅。不過，此報告沒考慮到5月份生效的2000億美元中國商品關稅，從10%增加至25%的影響，失業程度可能更大。